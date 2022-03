Trois smartphones Samsung Galaxy A à petit prix pour profiter du réseau 5G (Galaxy A52s, Galaxy A22 5G et Galaxy A32 5g)

Vous souhaitez passer à la vitesse supérieure en profitant d’un smartphone compatible 5G mais hésitez entre le Samsung Galaxy A52s 5G, le Galaxy A22 5G ou le Galaxy A32 5G ? Voici quelques éléments comparés entre ses modèles pour vous aider à faire votre choix et sélectionner celui qui correspond à vos besoins.

Les trois smartphones Samsung Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G et Galaxy A52s 5G sont déclinés en plusieurs coloris ce qui permet de choisir celui qui vous correspond le mieux. Ils disposent de plusieurs capteurs au dos mais pour nous, le design le plus réussi est celui proposé par le Galaxy A32 5G avec des objectifs qui dépassent à peine de la coque arrière là où les deux autres disposent d’une plaque dessous et paraissent légèrement moins intégrés.

Des trois mobiles comparés aujourd’hui, c’est le Galaxy A52s 5G qui est le plus léger avec seulement 189 grammes sur la balance contre 203 grammes pour le Galaxy A22 5G et 205 grammes pour le Galaxy A32 5G. C’est aussi le plus fin des trois avec 8,4 mm d’épaisseur contre 9 mm et 9,1 mm, respectivement pour les Galaxy A22 5G et Galaxy A32 5G. Ces deux derniers peuvent justifier cette épaisseur à cause de la batterie de 5000 mAh qu’ils intègrent contre 4500 mAh pour le Galaxy A52s 5G mais qui offre une vitesse de charge un peu plus rapide.

Deux écrans LCD contre un AMOLED

Si vous cherchez le plus grand écran, il est installé sur le Galaxy A22 5G, soit 6,6 pouces mais il utilise une dalle LCD moins qualitative que la dalle AMOLED intégrée sur le Galaxy A52s 5G sur 6,5 pouces. C’est aussi la taille de l’écran du Galaxy A32 5G mais sur une surface LCD d’autant que sa définition n’est que de 720x1600 pixels alors que les deux autres mobiles proposent 1080x2400 pixels donc une meilleure lisibilité et des détails plus fins à l’écran.

Le Galaxy A52s 5G profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz afin de proposer des défilements plus fluides que sur l’écran à 90 Hz du Galaxy A22 5G ou de celui du Galaxy A32 5G sur 60 Hz.

Les trois appareils sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi ac ainsi du NFC et du Bluetooth. Ils peuvent accueillir jusqu’à 2 cartes SIM et seul le Galaxy A22 5G peut supporter une carte mémoire pour étendre les capacités de stockage interne.

Le Galaxy A52s 5G intègre un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran alors qu’il est placé sur le bouton de mise en veille sur les deux autres. Notez également sa certification IP67 ce qui fait qu’il est totalement étanche à l’eau et à la poussière.

La même interface mais lequel est le plus puissant ?

Les trois smartphones sont animés par Android 12 avec une surcouche logicielle One UI 4.0 et donc strictement la même interface. Côté performances, c’est le Galaxy A52s 5G qui offre le plus de puissance avec son chipset Qualcomm Snapdragon 778G suivi par le Galaxy A32 5G disposant d’une puce MediaTek Dimensity 720 puis le Galaxy A22 5G avec son processeur Dimensity 700.

Enfin, pour la partie photo, c’est le Galaxy A52s 5G qui est le mieux équipé avec un capteur principal de 64 mégapixels contre 48 mégapixels pour les deux autres. Il profite d’un objectif de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle là où le Galaxy A32 5G propose un capteur de 8 mégapixels et le Galaxy A22 5G, un 5 mégapixels. Il y a deux autres capteurs de 5 mégapixels sur le Galaxy A52s 5G tandis que le Galaxy A32 5G est équipé d’un 5 mégapixels et d’un dernier 2 mégapixels alors que le Galaxy A22 5G n’a qu’un capteur de 2 mégapixels.

Pour les selfies, c’est le Galaxy A52s 5G qui propose les plus beaux clichés avec son objectif frontal de 32 mégapixels contre 13 mégapixels pour le Galaxy A32 5G et 8 mégapixels pour le Galaxy A22 5G.

