Test Nokia X20 : ce nouveau smartphone est-il à la hauteur de son rang ?

Disponible depuis quelques mois maintenant, le smartphone Nokia X20 appartient au segment du milieu de gamme. Pour moins de 400 €, il propose l’accès à la 5G, 8 Go de mémoire vive, un grand écran, mais LCD, un capteur photo principal de 64 mégapixels, mais est-ce que cela peut suffire alors que la concurrence est extrêmement féroce sur ce marché ? C’est ce que nous avons voulu savoir en le testant et en voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques du Nokia X20 :

Écran LCD de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 60 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 480

8 Go de mémoire vive

128 Go de stockage interne extensibles

Triple capteur photo 64+5+2+2 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie 4470 mAh compatible charge 18 watts

Système d’exploitation : Android 11

Design du Nokia X20

Le smartphone Nokia X20 est très légèrement supérieur à celui du Nokia G50 qui fait partie de l’entrée de gamme. Il n’y a toutefois pas beaucoup de différence notamment dans le choix du matériau qui constitue le châssis puisqu’il s’agit de plastique.

Celui-ci reste agréable au toucher et assez peu regardant sur les traces de doigts qu’on peut laisser dans son dos. Le Nokia X20 est décliné en bleu ou sable (presque rose en réalité). C’est la première version que nous avons pu tester et on apprécie les reflets des sources lumineuses qui viennent se poser dessus, sans en faire trop. À l’image du Nokia G50, on ne peut pas dire que le X20 soit un poids plume. En effet, comme le G50, le X20 pèse 220 grammes, ce qui en fait l’un des plus lourds du marché. Ça peut passer pour un mobile d’entrée de gamme, mais c’est plus délicat à accepter pour un milieu de gamme dont on attend un peu plus d’effort. En outre, notez l’épaisseur du X20 qui est de 9,1 mm contre 8,85 mm pour le Nokia G50. La partie du dos est désolidarisée des profils proposant le même revêtement que la coque arrière. Il y a des profils arrondis juste ce qu’il faut pour proposer une prise en main agréable. À l’arrière, il y a un cercle central en haut qui inscrit les quatre capteurs photo alors que le flash LED est déporté. Le cercle dépasse très légèrement du reste du dos du smartphone, à peine 1 mm alors qu’il dépasse de 2 mm sur le Nokia G50 et qu’ici, les bords sont plus fins et s’harmonisent dans leur forme avec la coque arrière. La mention centrale Zeiss indique le partenaire pour les optiques.

En faisant le tour du Nokia X20, on constate la présence, comme sur le Nokia G50, du bouton de mise en veille sur le côté droit et qui sert également de lecteur d’empreinte digitale. Juste au-dessus, il y a le bouton pour gérer le volume. Sur le profil de gauche, on trouve le tiroir à cartes où on peut insérer deux cartes SIM simultanément ou une carte SIM et une carte mémoire micro SD pour étendre la capacité de stockage interne de l’appareil. Le Nokia X20 est proposé uniquement avec 128 Go d’espace en mémoire interne. Comme sur le G50, il y a aussi un bouton pour déclencher l’assistant vocal de Google. Enfin, sur la tranche inférieure, il y a un haut-parleur, une prise casque, un connecteur USB-C et un microphone.

En termes de connectivité, le Nokia X20 dispose de la 5G, mais c’est aussi le cas de la quasi-totalité des smartphones de ce segment de marché comme par exemple les Oppo A74 5G, realme 8 5G, realme GT 5G, realme GT Master Edition ou encore les Xiaomi Redmi Note 10 Pro et Xiaomi 11 Lite 5G NE. Le smartphone est compatible NFC pour le paiement sans contact et l’appairage avec d’autres appareils compatibles. Il supporte le Bluetooth 5.0 et propose du Wi-Fi 5 alors que le realme GT Master Edition et le Xiaomi 11 Lite 5G NE offre du Wi-Fi 6 ayant une meilleure portée et un débit plus important.

Une dalle LCD à 60 Hz pour du milieu de gamme ?

Étant donné qu’il s’agit d’un modèle de milieu de gamme, on se dit qu’on va pouvoir profiter d’une dalle AMOLED, bien plus qualitative que les écrans LCD. Et bien non, le X20 se contente d’une surface LCD sur 6,67 pouces à 60 Hz affichant une définition de 1080x2400 pixels. C’est à peine mieux (seulement la définition) que l’entrée de gamme Nokia G50.

C’est d’autant plus délicat que la concurrence propose au moins de l’AMOLED pour le même prix et une fréquence de rafraîchissement supérieure de 90 Hz à 120 Hz pour certains modèles comme le realme GT 5G, le realme GT Master Edition et les Xiaomi Redmi Note 10 Pro et 11 Lite 5G NE. On se retrouve donc dans une situation similaire à celle proposée sur le Nokia G50 à savoir une fidélité des couleurs manquantes, un contraste faible et une luminosité à peine suffisante pour une exploitation sereine en extérieur surtout en cas de forte lumière. La seule option dans les paramètres est la possibilité de jouer avec la balance des blancs pour obtenir un rendu plus chaud ou plus froid des couleurs affichées. L’écran profite d’une perforation en haut au centre pour laisser de la place au capteur photo frontal.

Un chipset d’entrée de gamme pour l’animer

Côté performances, là encore, nous avons été particulièrement déçus. En effet, toujours partant du constat qu’il s’agit d’un mobile de milieu de gamme, nous nous attendions à trouver un Soc de son rang, comme par exemple, un Snapdragon 778G, Snapdragon 765, Snapdragon 732G de Qualcomm ou un Dimensity 700 de chez Mediatek. Et bien, le Nokia X20 se contente d’un Snapdragon 480 d’entrée de gamme, comme sur le Nokia G50. Autant dire que la fluidité n’est pas vraiment au rendez-vous et que des ralentissements sont malheureusement à constater. Ne pensez pas jouer à des jeux exigeants avec lui, tout au plus la possibilité de jouer à des jeux très peu gourmands en ressource. La gestion du multitâche est aidée par la présence de 8 Go de mémoire vive dans l’appareil ce qui permet tout de même de ressentir une certaine facilité pour passer d’une application à une autre.

Comme tous les autres mobiles testés, nous l’avons soumis à plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats.

Android dans une version des plus pures

À l’image des autres smartphones de la marque dont le Nokia G50, par exemple, le Nokia X20 propose une version pure d’Android 12 comme on peut aussi en trouver sur les mobiles Google, notamment les Pixel 6 et Pixel 6 Pro mais aussi les précédents. La mise à jour de sécurité installée lors de notre test datait du 5 décembre 2021, c’est mieux que sur le Nokia G50 qui, au même moment, propose une mise à jour datant d’un mois plus tôt.

La surcouche logicielle est donc ici extrêmement légère puisqu’on a vraiment l’impression d’avoir une version Android Stock sous les doigts. Les principales applications Google qui y sont installées. On trouve aussi l’application Boutique Amazon, ExpressVPN, mais aussi Netflix et Spotify. La barre des notifications et des fonctions de raccourcis est identique à celle des mobiles Google avec des possibilités d’interaction. Le gestionnaire multitâche permet de faire une capture d’écran et toutes les applications peuvent être fermées en même temps avec la commande Tout effacer disponible à l’extrémité gauche de celles-ci. L’organisation des paramètres est là encore identique à celle que l’on trouve sur les mobiles Google dont les options relatives à la sécurité, la confidentialité, la localisation, les urgences ou le bien-être numérique et le contrôle parental. Les personnes qui aiment cette interface épurée seront donc ravies alors que ceux qui préfèrent avoir des suggestions et des options de personnalisation plus poussées resteront sur leur faim.

Le multimédia, digne d’un milieu de gamme ?

Le Nokia X20 est tout à fait apte à lire des contenus multimédias HD depuis les différentes plateformes de streaming. Pour la partie photo, il est mieux équipé que le Nokia G50 proposant un capteur principal de 64 mégapixels, mais le même objectif grand-angle de 5 mégapixels accompagné de deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun, l’un pour la profondeur de champ et l’autre pour les prises de vue en mode macro.

Avec une telle configuration, on est bien dans le milieu de gamme, mais face à la concurrence, le Nokia X20 tente de se défendre notamment contre le Xiaomi 11 Lite 5G NE (64+8+5 mégapixels) ou le Xiaomi Redmi Note 10 Pro (108+8+5+2 mégapixels) ou encore les realme GT 5G et GT Master Edition (64+8+2 mégapixels). Le realme 8 5G est moins bien équipé avec 48+2+2 mégapixels au dos. Avec son capteur principal, nous avons pu obtenir des photos plutôt convenables proposant une colorimétrie satisfaisante et un bon piqué. La scène manque légèrement de dynamisme, mais cela peut suffire. Le capteur grand-angle n’est toujours pas très fameux, proposant une dérive chromatique assez importante par rapport au module principal.





L’interface de l’application Appareil photo est identique à celle proposée sur le Nokia G50. Très classique, elle offre la plupart des options en haut de l’écran et les modes de prise de vue en bas. On peut accéder directement à Cinéma (enregistrement vidéo à 24 images par seconde au format 21:9), Vidéo, Photo, Bokeh en direct, Nuit et Plus, mais de droite à gauche alors que sur la quasi-totalité des interfaces sous Android, c’est plutôt l’inverse, le menu Plus étant totalement à droite. C’est un petit coup de main à prendre. Malheureusement, comme sur le Nokia G50, il n’est pas possible de personnaliser l’interface en ajoutant les modes réunis dans le menu Plus (Macro, Dual Sight, Temps écoulé, Panorama, Ralenti et Pro) aux autres déjà présents. Les niveaux de zoom 0,6x, 1x et 2x sont immédiatement disponibles et pour aller plus loin, il faut faire un geste d’écartement des doigts afin d’obtenir l’affichage d’une molette pour monter à un maximum de 8x (le tout en numérique).

Une autonomie correcte, mais une puissance de charge trop faible

Le Nokia X20 est équipé d’une batterie ayant une capacité de 4470 mAh pouvant supporter la charge 18 watts. C’est aujourd’hui le minimum et pas vraiment une puissance de charge digne d’un milieu de gamme. En effet, là encore, la concurrence fait mieux proposant du 33 watts, voire du 65 watts pour les realme GT 5G et realme GT Master Edition, par exemple, et se chargeant ainsi beaucoup plus rapidement. Ici, comptez 30 minutes pour passer de 12% à 37%. Côté autonomie, nous avons pu tenir un tout petit peu moins que deux jours avec une seule charge ce qui est correct. Notez que pour des raisons écologiques, comme Samsung et Apple, Nokia ne propose pas de bloc d’alimentation dans la boîte du X20. Un petit message de la marque signale qu’à la place du chargeur, on trouve une coque compostable pour protéger l’appareil.

Notre avis sur le Nokia X20

Le Nokia X20 propose une configuration qui n’est pas vraiment digne de son rang mis à part peut-être la partie photo et encore puisqu’elle est devancée par la concurrence souvent mieux armée pour obtenir des clichés réussis. Pour le reste, le mobile a bien du mal à se distinguer, proposant presque toujours des éléments en deçà des attentes dues à son segment de marché. L’écran n’est pas à la hauteur, comme les performances même si on peut lui reconnaître une autonomie correcte, c’est loin de faire l’affaire.