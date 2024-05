Test Google Pixel 8a : le milieu de gamme surdoué de Google

Principales caractéristiques techniques :

Écran AMOLED de 6,1 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

Chipset Google Tensor G3

8 Go de mémoire vive non extensibles

128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 64+13 mégapixels

Capteur frontal 13 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4400 mAh compatible charge 20 watts et charge sans fil

Système d’exploitation : Android 14

Design

Le Google Pixel 8a qui a été présenté en amont de la conférence Google I/O prend le relais du Pixel 7a, représentant la dernière évolution de la série initiée par le géant américain. Ce nouveau modèle s'inscrit dans une lignée visant à solidifier la présence de Google sur le segment des smartphones après des années de renouvellements. Comme ses prédécesseurs, le Pixel 8a est conçu pour s'intégrer harmonieusement avec les autres modèles de la série, notamment les récents Pixel 8 et Pixel 8 Pro, marquant la continuité dans l'innovation et l'élargissement de la gamme. Le design du Pixel 8a est fidèle à celui de ses prédécesseurs, présentant une barre horizontale au dos qui englobe tous les capteurs photo et qui s'étend sur toute la largeur de l'appareil. Cette barre, au fini métallique, harmonise la couleur de l'arrière du téléphone, disponible en bleu, vert, noir ou blanc.

Le Pixel 8a est conçu pour être compact et maniable, avec des dimensions de 152,1 mm en hauteur, 72,7 mm en largeur et une épaisseur de 8,9 mm, pour un poids de 188 grammes. Il est plus léger et presque aussi fin que son prédécesseur, le Pixel 7a, offrant ainsi une prise en main plus confortable. Comme les modèles précédents, les contours du Pixel 8a sont arrondis, et les profils reprennent les teintes de la coque arrière, augmentant ainsi la solidité perçue, importante pour un appareil de cette gamme. Les boutons sont disposés de manière intuitive, avec le bouton de mise en veille situé de manière pratique au-dessus de celui du volume.

Le Pixel 8a veut rivaliser avec des modèles comme le Samsung Galaxy A55 5G et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G en offrant une taille plus compacte. Comme ses deux concurrents, il possède également une certification IP67, le rendant résistant à l'eau et à la poussière, ce qui est excellent pour un appareil à ce prix. Le lecteur d'empreintes digitales est astucieusement placé sous l'écran, à 4 cm du bord inférieur, permettant une identification facile et rapide sans gymnastique du pouce.

Le Pixel 8a offre une expérience audio stéréo, maintenant la qualité sonore caractéristique de la série avec des voix claires et un équilibre agréable des tonalités. En matière de connectivité, le modèle est à la pointe avec la prise en charge de la 5G, du Wi-Fi 6E, du NFC, et du Bluetooth 5.3. Il supporte deux cartes SIM et est compatible avec la technologie eSIM, mais, suivant la tendance actuelle, il ne dispose pas de prise audio jack.

Un écran compact plus lumineux et avec une fréquence de 120 Hz

Le Pixel 8a, tout comme le Pixel 7a, est équipé d’un écran de 6,1 pouces utilisant une dalle AMOLED, offrant une continuité en termes de taille par rapport à son prédécesseur. Toutefois, le Pixel 8a présente plusieurs améliorations notables. Alors que le Pixel 7a proposait une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, le Pixel 8a augmente cette capacité à 120 Hz, permettant une expérience de navigation et de défilement plus fluide et réactive, idéale pour la navigation sur des sites internet longs ou les médias sociaux. Cette amélioration rend l'affichage plus dynamique, surtout lors de la manipulation de contenus interactifs ou multimédias. Comme sur le Pixel 7a, les bords de l’écran sont certes tous de la même épaisseur, mais pas vraiment des plus fins. On regrette qu’ils occupent autant de place en façade, notamment par rapport à des modèles de milieu de gamme comme le Honor Magic6 Lite qui propose, par exemple, deux côtés incurvés et donc une sensation d’écran plus large.

En termes de luminosité, le Pixel 8a fait un bond significatif avec un pic de 1400 cd/m² contre 1000 cd/m² pour le Pixel 7a, ce qui améliore considérablement la visibilité en conditions de forte luminosité extérieure, tout en restant parfaitement lisible en plein soleil. Cela représente un avantage important pour les utilisateurs fréquemment en extérieur. L’écran du Pixel 8a continue de supporter le format HDR10 comme le Pixel 7a, mais ne s’étend pas aux formats HDR10+ ou Dolby Vision, ce qui est le cas pour le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, par exemple tandis que le Samsung Galaxy A55 5G est compatible avec le format HDR10+ permettant d’exploiter les contenus idoines.

La définition de l'écran reste identique à 1080x2400 pixels pour les deux modèles, maintenant une bonne densité de pixels qui assure une image nette et précise. En ce qui concerne la protection de l'écran, le Pixel 8a conserve la technologie Corning Gorilla Glass 3, robuste contre les rayures et les chocs, un standard qui continue de prouver son efficacité.

Avec un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, le Pixel 8a améliore également la réactivité tactile par rapport au Pixel 7a, ce qui optimise l'expérience utilisateur lors d'interactions tactiles fréquentes, telles que les jeux ou l'utilisation d'applications nécessitant une précision tactile élevée. Dans les paramètres, on peut opter pour une luminosité adaptative, gérer le thème sombre et choisir l’option Affichage fluide. Avec cette dernière fonction, le mobile adapte automatiquement la fréquence de 60 à 120 Hz pour certains contenus. Le téléphone propose deux modes de couleurs : Naturelles et Adaptatives. Le mode Naturelles permet d’obtenir des couleurs fidèles.

Android 14 à la manœuvre

Comme pour les modèles précédents, le Pixel 8a est équipé de la dernière version d'Android au moment de son lancement, Android 14, offrant des fonctionnalités à jour dans un environnement Google pur. Cela marque une évolution par rapport au Pixel 7a qui était sorti sous Android 13. L'interface reste très épurée, conforme à l'approche minimaliste de Google, ne comprenant que les applications et fonctions essentielles prévues par le constructeur.

Le Pixel 8a continue de bénéficier d'un support étendu de mise à jour avec une garantie de 7 ans tant pour le système Android que pour les mises à jour de sécurité, assurant ainsi une longévité et une sécurité renforcée sur le long terme, identique à celle offerte avec le Pixel 7a. Cependant, il est intéressant de noter que le système et les applications préinstallées sur le Pixel 8a occupent environ 19 Go, ce qui est légèrement moins que les 21 Go requis par le Pixel 7a, permettant potentiellement plus d'espace libre pour l'utilisateur. Aucune application tierce n’est présente.

Les dernières mises à jour du système Google Play et de sécurité, datées du 5 mai 2024, témoignent de l'engagement de Google à fournir les mises à jour les plus récentes, ce qui est cohérent avec les précédentes versions. Comme avec le système précédent, Android 14 offre une excellente fluidité, des options de personnalisation enrichies, et des fonctionnalités pratiques comme les captures d'écran et les traductions directement accessibles depuis le gestionnaire d'applications. Notez aussi la possibilité de traduire des messages, directement depuis le clavier Gboard.

La navigation et l'interaction avec les applications restent intuitives.

Chipset Tensor G3, comme les autres Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Comme les modèles précédents, le Pixel 8a de Google poursuit la tradition avec l'intégration d'une puce Tensor, passant cependant à la nouvelle génération, la Tensor G3, qui succède à la Tensor G2 utilisée dans le Pixel 7a. Cette dernière itération de la puce, toujours développée en collaboration avec Samsung et gravée en 4 nm, permet d’obtenir des améliorations en termes de performance et d'efficacité. Tout comme le Pixel 7a, le Pixel 8a est équipé de 8 Go de mémoire vive au format LPDDR5X, cette fois, garantissant une rapidité exemplaire et un traitement des tâches légèrement amélioré.

Le Pixel 8a ne permet toujours pas d'utiliser la mémoire de stockage comme extension de la mémoire vive, ce qui est de plus en plus le cas chez la concurrence pouvant apporter un petit coup de boost mais qui n’est ici pas vraiment nécessaire. En outre, le Tensor G3 intègre le module de sécurité Titan M2 du Pixel 7a.

En termes d'utilisation, le Pixel 8a démontre une très grande fluidité, comparable à celle du Pixel 7a, grâce à l'optimisation entre l'architecture matérielle et le logiciel. Cette fluidité se traduit par une expérience utilisateur sans saccades, même lors de la navigation à travers des applications gourmandes ou des jeux vidéo, où le Pixel 8a excelle également par sa réactivité et sa capacité à gérer des tâches exigeantes sans surchauffer significativement, une amélioration notable qui semble indiquer que le problème de chauffe observé dans le modèle précédent a été atténué.

Le Pixel 8a est disponible avec des options de stockage de 128 Go ou 256 Go, sans possibilité d'extension via micro SD, ce qui est cohérent avec la stratégie de stockage interne fixe de Google. Cette configuration vise à maximiser la performance interne et la sécurité des données, en ligne avec la philosophie de la marque de fournir un système cohérent et sécurisé.

Comme pour les autres smartphones, nous avons soumis le Google Pixel 8a à des outils de mesure de performances brutes afin de le comparer aux autres téléphones du marché. On peut constater que les résultats sont tout à fait satisfaisants et que le chipset maintient son potentiel autour des 80% pour des tests sur le long terme.

Voici les principaux résultats des autres mesures de performances.

Du mieux en photo avec des capacités de retouche intéressantes

Le Google Pixel 8a continue d'impressionner avec son capteur photo principal de 64 mégapixels, identique au Pixel 7a en termes de résolution. Toutefois, le Pixel 8a maintient une ouverture à f/1.89 et un champ de vision de 80 degrés, assurant ainsi des performances photographiques stables et cohérentes. Le module est également pourvu d'une stabilisation optique, essentielle pour réduire les effets de bougé, surtout lors de l'utilisation des fonctionnalités de zoom avec, comme pour son prédécesseur, un maximum à 8x.

Pour les prises de vue en ultra grand-angle, le Pixel 8a dispose également d'un capteur de 13 mégapixels, capable de capturer des images jusqu'à un champ de vision de 120 degrés, tout comme le Pixel 7a. Les deux appareils utilisent le capteur ultra grand-angle pour réaliser des prises de vue en mode macro, ajoutant ainsi une flexibilité supplémentaire.

L'interface utilisateur pour la caméra reste largement inchangée par rapport au Pixel 7a, offrant une facilité d'accès aux différentes fonctions comme la Vision de nuit, le Portrait, et les modes Panorama via un menu simple et intuitif. Malgré l'ajout de fonctionnalités, Google propose une interface épurée avec accès rapide à la fonction Google Lens via la barre de recherche sur l'écran principal.

En termes de performances, le Pixel 8a a obtenu un score de 136 chez DxOMark, légèrement supérieur à celui du Pixel 7a qui était de 133. Ce score illustre une petite amélioration en termes de qualité d'image, notamment grâce à son chipset et ses capacités de traitement. En outre, le Pixel 8a reste en deçà des performances des modèles plus haut de gamme comme le Pixel 7 Pro.

Notez la possibilité d’accéder à plusieurs outils de retouche photo utilisant l’intelligence artificielle, pas aussi poussée que sur les mobiles Samsung, mais pouvant assurer des images très satisfaisantes.

Les selfies sont pris en charge par un capteur de 13 mégapixels sur le Pixel 8a, tout comme sur le 7a, assurant de belles captures avec une reproduction fidèle des teintes de peau.

Il est indéniable que les photos produites sont de très haute qualité. Les images capturées rivalisent davantage avec celles des appareils haut de gamme qu'avec celles des smartphones milieu de gamme. Les couleurs restent remarquablement fidèles et le contraste est particulièrement élevé, même dans des conditions de faible luminosité. Le niveau de détail et la netteté des images sont également impressionnants. Le mode nuit excelle, produisant des photos claires et détaillées. De même, le capteur ultra grand-angle capture d'excellentes images, offrant des expositions précises et une bonne netteté.

Le zoom n’est pas si détaillé que les modèles haut de gamme, notamment si on le compare au rendu obtenu avec le Honor Magic6 Pro qui est l’une des références dans ce domaine.

Une autonomie satisfaisante, mais une charge toujours lente

La batterie du Google Pixel 8a a une capacité légèrement supérieure à celle du Pixel 7a, avec 4500 mAh contre 4400 mAh. Cette amélioration modeste place le Pixel 8a dans la même catégorie de capacité que de nombreux smartphones milieu de gamme, permettant d’obtenir une autonomie d'une journée et demie et parfois même légèrement plus, selon l'utilisation. Cette performance est en accord avec celle du Pixel 7a.

Toutefois, comme le Pixel 7a, le Pixel 8a ne brille pas particulièrement par sa vitesse de charge. Le smartphone prend en charge une charge filaire maximale de 20 watts, ce qui reste inférieur aux standards de rapidité proposés par certains concurrents, y compris des modèles comme le Samsung Galaxy A55 5G et le Redmi Note 13 Pro+ 5G qui offrent des capacités de batterie plus importantes et des vitesses de charge plus élevées. Malgré cela, le Pixel 8a bénéficie de la capacité de recharge sans fil, qui atteint 18 watts, fournissant une option de recharge intéressante et compensant quelque peu la lenteur de sa charge filaire. À noter que, comme pour le modèle précédent, aucun chargeur n'est inclus avec le téléphone, ce qui peut nécessiter un achat supplémentaire pour ceux qui n'ont pas déjà un adaptateur compatible. La charge inversée n'est pas disponible sur le Pixel 8a.

Avec un chargeur tiers, on passe de 11% à 31% en 15 minutes.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Google Pixel 8a est livré avec un câble USB-C vers USB-C, un adapteur USB-A vers USBC et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le smartphone Google Pixel 8a propose un excellent rapport qualité/prix, selon nous. En effet, on salue ses performances pour son tarif avec une très bonne qualité de photos, une autonomie solide et un écran tout à fait satisfaisant. Le logiciel est un autre atout du smartphone de Google profitant des dernières mises à jour et de capacités de retouche photo intéressantes avec la promesse d’un excellent suivi dans le temps. Son design et sa compacité sont également appréciables, faisant du téléphone un appareil un modèle facile à utiliser au quotidien.