170 € de réduction ! Grand oublié, ce smartphone Samsung à petit prix avec écran Super Amoled en a pourtant beaucoup dans le ventre

Quand on recherche un nouveau smartphone, ou lorsque l’on s’intéresse au domaine, les Galaxy de Samsung sont incontournables. Il s’agit des smartphones parmi les plus vendus au monde et doublés qui plus est d’une grande qualité autant dans les finitions que dans leurs fonctionnalités.

Chaque année, Samsung sort plusieurs smartphones au sein de ses gamme, et notamment dans la gamme A spécialisé dans le milieu de gamme et qui réalise des records de vente chaque année.

Fiche technique du Galaxy A35 :

Écran AMOLED de 6,6 pouces, 1080x2340 pixels 120 Hz

Chipset Samsung Exynos 1380

8 Go de mémoire vive extensibles

128 ou 256 Go de stockage interne extensibles

Triple capteur photo 50+8+5 mégapixels

Capteur frontal 13 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 5000 mAh compatible charge 25 watts

Système d’exploitation : Android 14 avec une surcouche logicielle One UI 6.1

Le Galaxy A35 est le modèle intermédiaire des trois modèles sortis cette année, plus puissant que le Galaxy A15, mais légèrement moins que le A55. Cela le place dans une situation qui a tendance à l’effacer lors du choix, le public déplaçant son attention sur la puissance du Galaxy A55 malgré un prix plus élevé, ou sur le petit prix du Galaxy A15.

Cependant, avec la réduction que nous pouvons trouver en ce moment sur Amazon, cet équilibre est brisé et le Galaxy A35 devient bien plus intéressant à posséder que le Galaxy A15, qui est pourtant le successeur du smartphone Samsung le plus vendu dans le monde l’année dernière, le Galaxy A14.

Voici notre test complet des spécificités du Galaxy A35 !

Une promotion à ne pas manquer pour un rapport qualité prix imbattable sur Amazon

Amazon propose donc d’acquérir le Galaxy A35 5G pour 242 € au lieu des 399 € que Samsung propose directement sur sa boutique. Il s’agit d’une très belle réduction de 170 €, qui fait du Galaxy A35 LE modèle à acquérir plutôt qu’un Galaxy A15 si vous hésitez entre ces deux modèles.

À la rédaction, nous ne pouvons que vous conseiller cet excellent modèle qui a été testé et approuvé !