Le smartphone pliant d’Oppo sera-t-il lancé courant novembre ?

Nous savons que la marque Oppo travaille actuellement sur un smartphone pliant qui pourrait bientôt être commercialisé. Une source jugée sérieuse vient d’évoquer une présentation officielle et un lancement pour le mois de novembre… En voici tous les détails.

Actuellement, le nombre de smartphones pliants peut se compter sur les doigts d’une seule main, mais cela pourrait bientôt changer avec l’arrivée attendue du téléphone mobile pliant conçu par la marque Oppo. Le constructeur nous avait fait la démonstration d’un prototype déroulant et plus tôt, en 2019, Oppo dévoilait un smartphone doté d’un écran se pliant à deux endroits. Mais il semble que le modèle à venir propose un pliage plus classique reprenant le principe utilisé sur le Samsung Galaxy Z Fold3 ou le Huawei Mate X2, par exemple, avec une ouverture comme un livre.

Un lancement courant novembre ?

Selon une source jugée crédible, il semble que la marque Oppo s’apprête à lancer son premier smartphone pliant en novembre, sans préciser la date exacte d’un tel évènement. Son nom n’est pas encore connu et nous ne savons pas non plus si cet appareil sera exclusivement réservé au marché chinois ou s’il profitera d’une commercialisation plus large, à l’échelle mondiale pour que nous puissions en bénéficier en Europe et plus particulièrement en France. Au niveau des caractéristiques techniques, la source pense savoir qu’il sera équipé d’un écran de 8 pouces, une fois totalement déplié, ayant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Quelles autres caractéristiques techniques sont attendues ?

Un peu plus tôt ce mois-ci, c’était le pronostiqueur Digital Chat Station qui postait un message sur le réseau social Weibo semblant connaître de nombreux détails techniques sur le futur smartphone pliant d’Oppo. Il avance la présence d’un écran OLED animé par une puce Qualcomm Snapdragon 888. Il y aurait un capteur de 50 mégapixels à l’arrière, un module Sony IMX766 installé sur les Oppo Find X3 Pro, Find X3 Neo, realme GT Master Edition et Honor Magic3, par exemple. Il y aurait également un capteur de 32 mégapixels, pour les selfies, un Sony IMX615 déjà vu sur les séries Reno6 ou Find X3 du constructeur. L’appareil pourrait disposer d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh avec le support d’une charge à 65 watts. Enfin, assez logiquement, il pourrait être animé par la dernière version de la surcouche logicielle développée par Oppo, ColorOS 12 dont bientôt de nombreux appareils de la marque pourront profiter via une mise à jour.

