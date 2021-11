Le nouveau Honor 50 Lite est désormais disponible en précommande à partir de 249 € avec une offre de lancement 

Récemment, la marque Honor est revenue sur le marché des smartphones en France après plusieurs mois d'absence. Pour l'occasion, le constructeur a ainsi présenté deux nouveaux appareils dont le Honor 50 et le Honor 50 Lite, plus abordable mais avec une charge rapide malgré tout. En voici tous les détails.

Annoncée en même temps que le Honor 50, la version Honor 50 Lite se veut plus abordable. Après plusieurs d'absence sur le marché international, la marque Honor revient pour tenter de séduire un public aussi large que possible avec un argument de poids : proposer les meilleures technologies au meilleur prix. Le constructeur est désormais totalement indépendant de son ancienne maison-mère, le géant Huawei. Ainsi "libéré", Honor peut utiliser les services mobiles de Google, les fameux GMS que Huawei a l'interdiction formelle d'intégrer sur ses smartphones. Le Honor 50 Lite peut donc accéder à la plateforme Google Play Store et toutes les applications qui y sont hébergées et plus généralement, donc utiliser les services connectés du géant américain.

Une fiche technique déjà vue

Concernant sa fiche technique, le Honor 50 Lite reprend tous les composants ou presque du Nova 8i annoncé récemment par Huawei. Alimenté par une batterie d'une capacité de 4300 mAh, le mobile supporte la charge rapide 66 watts. La batterie est composée d'une cellule unique à double boucle pour limiter les risques de surchauffe et tenter d'obtenir la plus grande durée de vie, selon le constructeur. Honor annonce un temps de recharge complet de 39 minutes à partir de 3% avec le bloc et le câble d'origine avec l'écran du téléphone éteint. Le mobile est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 662 avec 6 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 Go. Il profite d'un écran LCD offrant une large vision puisqu'il propose un rapport de 94,4%.

4 capteurs photo dans le dos

Pour la photo, on peut compter sur un capteur principal de 64 mégapixels avec un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle. Il y a également deux autres objectifs de 2 mégapixels chacun pour les photos en mode macro et le calcul de la profondeur de champ en mode portrait. Le Honor 50 Lite, comme le Huawei Nova 8i est compatible 4G. Il est animé par Android avec une surcouche logicielle Magic UI et donc l'accès aux services mobiles de Google.

Le nouveau smartphone Honor 50 Lite est décliné en noir ou en bleu. Il sera disponible en France à la fin du mois de novembre pour un prix de 299 €. Exclusivement sur le site de la boutique Honor, une offre de lancement est proposée à partir du 17 novembre avec une réduction de 50 € ce qui place le mobile à un tarif de 249 €.