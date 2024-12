214 € de réduction sur le roi du milieu de gamme de Samsung chez AliExpress

Cela n’a échappé à personne, Noël est de plus en plus proche et les derniers achats de Noël ne devraient pas tarder. L'occasion pour certains marchands de proposer des offres encore plus intéressantes. C’est le cas chez AliExpress en ce moment où vous pouvez trouver le Galaxy A55 5G de Samsung pour seulement 285 € au lieu de ses 499 € proposés sur le site de Samsung.

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A55 est un milieu de gamme proposant des composants proches du haut de gamme. C’est notamment son écran Super AMOLED qui le fait se démarquer, il offre des couleurs éclatantes et des contrastes profonds, surpassant l'AMOLED classique.

Son appareil photo assure des clichés de qualité, tandis que sa batterie de 5000 mAh et son processeur performant sont parfaits pour jongler entre multitâche, gaming et streaming. Cela en fait un smartphone très adapté pour un public qui recherche un smartphone polyvalent, puissant et confortable pour les multimédias.

Retrouvez ici notre test du Galaxy A55 5G !

Quelle offre pour le Samsung Galaxy A55 5G ?

Sur AliExpress vous pouvez vous procurer le Galaxy A55 pour 285 €, au lieu des 499 € de son prix de vente conseillé par Samsung directement. Il s’agit donc d’une très belle offre, mais uniquement jusqu’au 15 décembre à minuit. Il est possible de payer jusqu’en 4 fois sans frais.