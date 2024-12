Le OnePlus 13R : les détails techniques du nouveau smartphone se dévoilent

Le OnePlus 13R sera la version internationale du OnePlus Ace 5 de la marque (photos de cet article) qui doit être officialisé dans les prochains jours, en Chine. Si on en croit les informations publiées sur le site 91mobiles.com, le OnePlus 13R est un modèle abordable. Il serait équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3, associé à différentes configurations de mémoire allant de 8 à 16 Go de RAM, et 256 à 512 Go de stockage.

L'appareil disposerait d'un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une définition de 1264 x 2780 pixels et une fréquence de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz grâce à la technologie LTPO. La dalle bénéficierait d'une protection Gorilla Glass Victus 2 et offre une luminosité maximale de 4000 cd/m² (dans certaines conditions).

Une très large autonomie et une configuration photo intéressante

Le smartphone se distinguerait par sa batterie de 6000 mAh, compatible avec la charge rapide 80W. Cette capacité, si elle se vérifie, représenterait une augmentation significative par rapport à son prédécesseur. Pour la partie photo, le OnePlus 13R innove avec un triple module comprenant un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8), un téléobjectif de 50 mégapixels permettant un zoom optique 2x, une première pour la série R. Il y aura également un ultra grand-angle de 8 mégapixels. La caméra frontale propose quant à elle un capteur de 16 mégapixels.

Le OnePlus 13R adopterait des dimensions de 161,7 x 75,8 x 8 mm. Le smartphone conserve le « slider alerte », sous la forme d’un bouton poussoire, caractéristique de la marque et propose une finition en céramique pour sa face arrière. Le module photo circulaire, déplacé sur le côté droit, s'inspirerait du design du OnePlus 13 pour créer une cohérence visuelle dans la gamme.

L'appareil serait proposé en deux coloris : Nebula Noir et Astral Trail. Il intègrerait également des fonctionnalités modernes comme la compatibilité 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, et un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Le système d'exploitation Android 15 avec la surcouche OxygenOS 15 assure la partie logicielle.

Le lancement du OnePlus 13R est prévu pour janvier 2025 sur les marchés internationaux. Son prix devrait le positionner comme une alternative attractive aux modèles haut de gamme plus onéreux.