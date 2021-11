Black Week : Retour du BIG RED avec quatre forfaits mobiles à prix imbattables

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile à bas prix, vous devriez trouver votre bonheur parmi les quatre offres en promotion de l'opération BIG RED ! De 200Mo à 200Go à maximum 15€, sans engagement et disponibles jusqu'à la fin du week-end ; nous vous les présentons en détail dans cet article.

Le retour des offres du BIG RED

L'opérateur RED by SFR vous laisse jusqu'à dimanche soir, 23h59, pour souscrire à l'une de ses quatre offres promotionnelles proposant de 200Mo à 200Go d'Internet pour maximum 15€ par mois ! Les tarifs pratiqués sont non seulement avantageux et en réduction, mais également valables sans condition de durée !

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier l'un ou l'autre de ces abonnements dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

De plus, quel que soit le forfait BIG RED que vous sélectionnerez, vous pourrez communiquer à votre guise en France métropolitaine, dans les DOM et même au sein de l'Union européenne grâce à l'illimité. Lorsque vous vous trouvez en Métropole, l'opérateur vous permettra également d'utiliser l'illimité pour appeler vers les numéros des DOM (excepté Mayotte) en plus de ceux métropolitains.

Les forfaits du BIG RED : de 200Mo à 200Go d'internet

Idéal pour les petits budgets et les petites consommations, le forfait sans engagement RED 200Mo fournit 200Mo pour consulter quelques sites en France ainsi que depuis l'Union européenne - DOM inclus. Son tarif s'élève à 5€ par mois.

Si vous souhaitez profiter davantage de data, trois forfaits vous sont proposés. Le forfait 50Go est au prix de 12€ par mois au lieu de 15€ et vous permet de disposer de 50Go en France et d'utiliser jusqu'à 9Golorsque vous vous déplacez au sein de l'Union européenne et des DOM.

Pour seulement un euro de plus chaque mois, vous pouvez signer pour l'offre 100Go à 13€ par mois au lieu de 20€ ! Vous pourrez alors apprécier 100Go en France ainsi que les 12Go prévus pour vous connecter également lors de vos séjours à l'étranger (UE/DOM).

Enfin, si vous voulez le maximum de data, vous pouvez choisir le forfait RED 200Go qui bénéficie d'une remise mensuelle de 10€ ! Ainsi, pour 15€ par mois, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 200Go en France et de 15Go depuis l'Union européenne et les DOM.