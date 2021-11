Incroyable ! Un forfait mobile 200Go à 9.99€ grâce à cette promo spéciale Black Friday

Si vous êtes à la recherche à la fois d'un forfait qui s'ajuste à votre consommation internet, qui propose un maximum de data, mais aussi d’une bonne affaire, alors l'offre promotionnelle de Prixtel, neutre en CO2 qui plus est, devrait vous plaire ! Disponible encore jusqu'à mardi soir, venez la (re)découvrir dans cet article.

L'opérateur : ses forfaits flexibles et neutres en CO2

À l'instar de autres opérateurs, Prixtel célèbre le Black Friday en mettant à disposition un forfait avec pas moins de 260Go d'internet à prix réduit la première année d'abonnement ! Disponible jusqu'à ce mardi, 23h59, l'offre spéciale Black Friday est sans engagement, vous permettant de la résilier dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir.

Avant de vous présenter l'offre promotionnelle de Prixtel, rappelons les spécificités de l'opérateur. Ce dernier s'est engagé dans une dynamique écoresponsable, depuis un certain temps maintenant, en proposant des forfaits neutres en CO2. En effet, Prixtel s'attelle à compenser les émissions de dioxyde de carbone causées par l'utilisation des forfaits mobiles à travers différentes actions, à savoir la reforestation du territoire nationale et la plantation d'arbres, notamment dans les départements du Loir-et-Cher et du Maine-et-Loire. De plus, l'opérateur s'engage à accroître ses actions à mesure que les utilisateurs souscrivent à leurs forfaits ! Leur objectif ? Réduire le niveau d'émissions de CO2 à zéro d'ici 2050 !

Prixtel est par ailleurs plébiscité pour sa flexibilité, permettant ainsi aux utilisateurs de payer le prix juste, correspondant à leur consommation internet chaque mois. Pour ce faire, chaque forfait est constitué de trois paliers data correspondant à un tarif spécifique. Vous pouvez alors vous ajuster selon vos besoins ou envies du moment sans faire l'objet de frais supplémentaires pour cause de hors-forfait !

L'offre spéciale Black Friday : le forfait Le géant de 200Go à 260Go dès 9,99€

Comme nous l'avons évoqué, Prixtel a vu les choses en grand pour le Black Friday ! Son forfait Le géant offre non seulement un maximum de gigas, mais aussi une réduction mensuelle de 6€ sur l'ensemble de ses paliers data la première année d'abonnement !

Vous pouvez ainsi surfer sur le web à hauteur de 260Go en France en versant chaque mois entre 9,99€ et 15,99€. Lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM, votre forfait vous accompagne grâce aux 15Go prévus à cet effet.

Pour être plus précis, voici comment se présente la tarification du forfait Le géant :

jusqu'à 200Go : 9,99€ par mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 200Go à 230Go : 12,99€ par mois pendant 1 an puis 18,99€

pendant 1 an puis 18,99€ de 230Go à 260Go : 15,99€ par mois pendant 1 an puis 21,99€

Notez que l'offre promotionnelle court sur les 12 premiers mois suivant votre souscription, et ce, quelle que soit votre consommation internet.

En ce qui concerne vos appels et l'envoi de SMS/MMS, l'opérateur prévoit l'illimité afin que vous puissiez communiquer sans vous limiter aussi bien depuis la France métropolitaine et les départements d'outre-mer que depuis les pays de l'Union européenne. Depuis la France métropolitaine, vous pourrez également appeler à votre convenance vers les fixes de l'Union européenne et les DOM ainsi que vers les numéros d'Amérique du Nord.

Enfin, les amateurs de 5G pourront souscrire à l'option 5G ! Il faudra pour cela vous acquitter de 5€ supplémentaires chaque mois.