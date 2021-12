Forfaits mobiles à moins de 5€ : la sélection de Noël

Envie ou besoin d'un forfait à prix mini ? Découvrez dans cet article une sélection de forfaits à maximum 5€ par mois, en promotion et sans engagement avec les opérateurs Syma Mobile, Prixtel, NRJ Mobile, Auchan Telecom et Cdiscount Mobile !

Syma Mobile : 10Go à 4,90€

Syma Mobile propose son forfait Le cinq à 4,90€ par mois la première année d'abonnement au lieu de 7,90€ ! Vous pourrez alors économiser jusqu'à 36€, soit l'équivalent de 4 mois de forfait au tarif de base !

Ce forfait vous permettra de profiter de 10Go d'internet en France et de disposer de 3Go (inclus) lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne, les DOM, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Depuis l'ensemble de ces destinations comme depuis la Métropole, vous pourrez profiter de l'illimité pour communiquer. Notez que les communications émises depuis cette dernière zone en direction des DOM sont incluses dans le forfait Le cinq !

Prixtel : 10Go à 4,99€

Jusqu'au 7 décembre prochain inclus, l'opérateur Prixtel met à disposition son forfait Le petit, neutre en CO2, bénéficiant d'une réduction mensuelle de 5€ sur l'ensemble de ses paliers data la première année de votre abonnement !

Ainsi, pour vous garantir un prix mini, vous pourrez utiliser jusqu'à 10Go d'internet en France (premier palier data) - ce qui vous coûtera la somme de 4,99€ par mois pendant 1 an au lieu de 9,99€ ! Lorsque vous séjournez au sein de l'Union européenne et des DOM, l'opérateur prévoit 10Go dont l'usage sera déduit de votre enveloppe globale. Vous profiterez bien entendu de l'illimité pour communiquer autant que souhaité depuis la Métropole, les DOM et l'Union européenne.

NRJ Mobile : 3Go à 4.99€ sans condition de durée

L'opérateur NRJ Mobile a prolongé son offre promotionnelle jusqu'au 6 décembre prochain inclus ! Ainsi, vous pouvez encore souscrire à son forfait 3Go à 4,99€ par mois valable sans condition de durée !

Ce forfait vous offre la possibilité d'apprécier les 3Go mis à disposition aussi bien en France métropolitaine que depuis l'étranger (UE/DOM). De plus, l'opérateur prévoit l'illimité pour vos communications émises depuis la Métropole (vers la Métropole uniquement), les DOM et l'Union européenne.

Auchan Telecom : 5Go à 3,99€

De son côté, Auchan Telecom propose jusqu'au 6 décembre prochain, 23h59, une série limitée avec 5Go d'internet utilisables depuis l'Union européenne* pour la modique somme de 3,99€ par mois ! Ce tarif restera valable la première année de votre abonnement avant d'évoluer à 7,99€ par mois.

En plus des 48€ d'économies réalisées, votre forfait vous offre la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages comme bon vous semble partout en Europe* grâce à l'illimité. Notez toutefois que les communications à destination des DOM émises depuis la Métropole feront l'objet d'une tarification spécifique.

*Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège

Cdiscount Mobile : 5Go à 3,99€

Cdiscount Mobile propose une offre limitée similaire en termes de tarif et de garanties que précédemment présenté. L'opérateur vous laisse un jour supplémentaire pour y souscrire, à savoir jusqu'au mardi 7 décembre inclus ! À prix réduit la première année d'abonnement, l'offre limitée est à 3,99€ par mois au lieu de 7,99€ !

Ce forfait vous permettra de bénéficier de l'illimité en France comme à l'étranger* et vous fournit 5Go pour surfer sur le net aussi bien en Métropole que depuis l'Union européenne* - DOM inclus.

*Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège