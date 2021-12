Découvrez les meilleurs forfaits mobiles avec 80 Go en promo dès 6.99€

A peine le Black Friday est-il terminé que de nouvelles promos sont déjà disponibles chez les opérateurs mobiles et les MVNO. Pour bien aborder la fin d’année, vous pouvez donc en profiter et vous offrir un nouveau forfait mobile à prix cassé. Au rayon des promos incluant 80 Go, vous pourrez notamment faire votre choix parmi les offres suivantes :

Le grand de Prixtel : 80 Go à partir de 6,99 €/mois

Jusqu’au 7 décembre (inclus), Prixtel offre une remise de 6 €/mois pendant les 12 premiers mois sur son forfait ajustable Le Grand. Ce dernier est ainsi facturé à seulement 6,99 €/mois pendant la première année, puis 12,99 €/mois. Pour ce tarif, vous pouvez utiliser jusqu’à 80 Go de data en 4G chaque mois, dont 15 Go peuvent être utilisés lors vos voyages dans les zones Europe et DOM.

Ce forfait pas cher couvre par ailleurs vos appels, SMS et MMS, aussi bien quand vous êtes en France que pendant vos déplacements en outre-mer ou dans les autres pays d’Europe. Vous pouvez ainsi communiquer sans surcoût.

Le Six de SYMA Mobile : 80 Go à 6,90 € A vie

Après la promo du Black Friday, SYMA Mobile a conservé son forfait spécial Le Six qui revient cette fois, avec :

80 Go en 4G/4G+, dont 4 Go utilisables pour vos voyages en Europe (Norvège, Liechtenstein et Islande inclus) et dans les DOM ;

Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine vers tous les réseaux de métropole et des DOM ;

L’illimité pour vos appels vers les fixes de 100 destinations à travers le monde, ainsi que vers les mobiles des pays d’Europe et des pays suivants : Canada, Etats-Unis, Chine, Hong-Kong et Porto Rico.

La particularité de cette offre, c’est que son prix ne change pas après un an. Le tarif de 6,90 €/mois est en effet garanti à vie.

Le forfait RED : 80 Go à 13 €/mois

Chez RED By SFR, la nouvelle promo court jusqu’au 6 décembre (inclus). Vous avez donc encore quelques jours pour souscrire. Si vous optez pour 80 Go de data mensuels, vous pourrez profiter de la vitesse du réseau 4G de SFR dans toute la France métropolitaine. Précisons qu’au-delà des 80 Go, vous pouvez acheter des recharges supplémentaires (2 Go à 1€ l’unité) avant le blocage de la connexion.

Pour vos besoins en matière de téléphonie, ce forfait sans engagement couvre également :

Depuis la France métropolitaine : vos appels vers les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM (sauf Mayotte), ainsi que vos SMS/MMS vers les opérateurs métropolitains ;

Depuis l’UE et les DOM : les appels, SMS et MMS vers l’UE, les DOM et la France métropolitaine. Depuis ces zones, vous bénéficiez par ailleurs de 10 Go/mois pour vous connecter en haut débit.

Comme c’est de coutume chez RED BY SFR, le tarif de 13 €/mois est non-évolutif.

Le forfait B&You 80 Go à 12,99 €/mois

Chez Bouygues Telecom, c’est une offre assez similaire à celle de RED By SFR qui est disponible, avec 80 Go en 4G, mais dont 12 Go sont utilisables tous les mois en Europe et dans les DOM. Bien en tendu, la téléphonie illimitée est également offerte pour vos appels, SMS et MMS depuis et vers la France métropolitaine, mais aussi depuis l’UE et les DOM quand vous êtes en déplacement.

Notez qu’en cas d’épuisement du volume web au cours du mois, vous pouvez continuer à vous connecter, mais vous serez facturé au tarif en vigueur chez l’opérateur.

Pour ce qui est du tarif de ce forfait qui est en promo jusqu’au 6 décembre (inclus), il est de 12,99 €/mois, sans changement, même après 1 an.

Chez Cdiscount Mobile : 80 Go à partir de 7,99 €/mois

Partenaire de Bouygues Telecom, Cdiscount Mobile propose, pour sa part, un forfait promotionnel avec 80 Go en 4G, dont 11 Go peuvent être utilisés en Europe et dans les DOM. Contrairement au forfait B&You, le volume web est accordé ici avec débit réduit au-delà. Vous pouvez donc rester connecté tout le mois, même après épuisement de l’enveloppe web haut débit.

Côté téléphonie, la formule est la même : l’illimité pour vos appels, SMS et MMS en France, ainsi que depuis l’UE et les DOM.

Pour ce qui est du tarif, ce forfait est offert à 7,99 €/mois pendant la première année, puis 16,99 €/mois.

Chez SOSH : 80 Go à 14,99 €/mois

Si vous comptez passer chez SOSH, vous avez jusqu’au 20 décembre à 9h pour profiter de la promo en cours. Le forfait de 80 Go (avec débit réduit au-delà) est offert à 14,99 €/mois, sans engagement et sans changement de tarif.

Profitez également de ce forfait pour rester en contact avec vos proches sans vous ruiner, grâce aux appels illimités vers les fixes et mobiles, ainsi les SMS et MMS illimités vers les tous les réseaux de France métropolitaine et des DOM.

Pour vos séjours en Europe ou dans les DOM, vous disposez par ailleurs de 10 Go, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités vers les numéros de ces destinations, et vers la France métropolitaine.