Forfaits mobiles 80Go à prix cassés : La Poste Mobile, Syma Mobile ou Prixtel , lequel choisir ?

Vous êtes à la recherche d'un forfait 80Go à prix cassé ? Ça tombe bien, nous vous présentons dans cet article une sélection de trois forfaits 80Go en promotion et sans engagement chez La Poste Mobile, Syma Mobile et Prixtel !

La Poste Mobile : l'offre spéciale 80Go à 9,99€

Chez La Poste Mobile, vous pouvez profiter d'une offre spéciale avec 80Go d'internet pour la somme de 9,99€ par mois au lieu de 14,99€ la première année d'abonnement ! Pour ce faire, il vous faudra souscrire avant ce dimanche 12 décembre, minuit.

L'avantage de ce forfait sans engagement est qu'il vous permet de réaliser une économie de 60€ au cours des 12 premiers mois, soit l'équivalent de 4 mois de forfait au tarif de base !

En ce qui concerne les garanties, vous pourrez bénéficier de 80Go pour surfer sur le net en France et de 10Go lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM.

Du côté des communications, l'opérateur prévoit l'illimité afin d'appeler et d'envoyer des messages à votre guise, que vous soyez en France métropolitaine, dans les DOM et même en Europe ! Plus précisément depuis la Métropole, vous pourrez communiquer comme suit :

appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Visio)

SMS illimités vers la Métropole et les DOM

MMS illimités vers la Métropole

Syma Mobile : le forfait Le six à 6,90€, prix garanti à vie

Syma Mobile met à disposition son forfait Le six, dont le tarif préférentiel est garanti à vie ! Vous avez bien lu, vous aurez l'occasion de verser seulement 6,90€ chaque mois pour profiter de 80Go d'internet en France.

Cette offre proposée par Syma Mobile vous permettra de disposer de 4Go, inclus, afin que vous puissiez tout de même vous connecter lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne, les DOM, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

Pour communiquer, nul besoin de vous inquiéter, vous bénéficierez de l'illimité depuis l'ensemble de ces destinations comme depuis la France métropolitaine. D'ailleurs, depuis cette zone, l'opérateur vous permet d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter vers l'ensemble des DOM. Petit plus, vous pourrez également profiter gratuitement de l'option "appels internationaux".

Prixtel : le forfait Le grand neutre en CO2 à partir de 6,99€

Disponible jusqu'au 14 décembre prochain inclus, le forfait Le grand de Prixtel vous offre de 80Go à 130Go dès 6,99€ par mois ! En effet, l'opérateur vous permet de profiter d'une réduction mensuelle de 6€ la première année d'abonnement, vous faisant économiser près de 72€, soit 5 mois de forfait au tarif de base (premier palier data) !

Neutre en CO2, ce forfait se compose de trois paliers, mais celui qui nous intéresse ici est le premier palier qui vous fournit 80Go d'internet en France. À 6,99€ par mois - au lieu de 12,99€ pendant 1 an, vous pourrez également disposer de 15Go (inclus) lorsque vous séjournez au sein de l'Union européenne ou encore dans les DOM.

Concernant les appels, SMS et MMS, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer à votre convenance aussi bien en France métropolitaine que depuis l'Union européenne et les DOM. Notez toutefois que l'opérateur n'intègre pas les communications vers les DOM depuis la Métropole à son offre mobile. Ces dernières feront donc l'objet d'une facturation supplémentaire.