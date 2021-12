iPhone 13 Pro « Steve Jobs Edition » avec des pièces d’origine de l’iPhone de 2007

La marque Caviar s’est spécialisée dans la confection de smartphones et d’accessoires au design exclusif fabriqués à la main à partir de matériaux très spécifiques dont ceux du luxe mais aussi d’autres, beaucoup plus originaux, comme des composants d’un iPhone datant de 2007. Elle propose des iPhone 13 Pro « Steve Jobs Edition » et « Elon Musk Edition » avec des pièces d’origine de l’iPhone 2G et d’une voiture Tesla. En voici tous les détails.

En marge du marché « classique » des smartphones, il existe certaines marques qui se sont spécialisées dans la conception d’appareils d’exception à partir des modèles de base. Ceux-ci sont rehaussés de matériaux ou d’un design spécialement étudié. C’est notamment le cas de la marque Caviar proposant sur son site caviar.global des smartphones qui sortent totalement de l’ordinaire. En effet, imaginez un iPhone avec un dos arborant un bas-relief de la grande muraille de Chine avec double placage d’or 24 carats et un dragon en argent ou un autre contenant des éléments d’une météorite, par exemple. Les prix aussi sont fous puisqu’il faut compter une base de 8850 dollars pour le premier et 64 380 dollars pour le deuxième. Et ce ne sont que des exemples. Ainsi, Caviar a souhaité démarrer la collection « Visionnaires » dont Elon Musk fut la première figure.

iPhone 13 Pro « Tesla Motors Edition » qu’est-ce que c’est ?

Il y a quelques semaines maintenant, la marque Caviar a effectivement présenté un nouveau smartphone de la collection « Visionaries ». Il s’agit de rendre hommage aux visionnaires comme Elon Musk ou Steve Jobs en proposant des téléphones portables d’exception. Le premier appareil de cette collection est un iPhone 13 Pro qui contient un insert en aluminium texturé fondu à partir d’une véritable voiture électrique de la marque Tesla. Cette pièce visible à l’arrière du smartphone arbore le portrait du fondeur de la société Tesla et on peut également y voir le logo de Tesla Motors ainsi que les contours d’une voiture électrique. Vous pouvez choisir entre un iPhone 13 Pro ou un iPhone 13 Pro Max, comme modèle avec des prix respectifs de 6760 dollars et 7300 dollars pour la version 128 Go. Comptez sur un tarif de 8380 dollars pour la version 1 To de l’iPhone 13 Pro Max Tesla Electro fabriquée par Caviar. Cette édition est limitée à 99 exemplaires.

iPhone 13 Pro « Steve Jobs Edition » par Caviar à seulement 19 exemplaires

Pour la version « Steve Jobs Edition », Caviar a réussi à intégrer un fragment de la carte mère de l’iPhone 2G datant de 2007 au sein d’une capsule spéciale scellée prenant la forme d’une pomme faisant référence au logo de la marque fondée par Steve Jobs. La coque arrière de l’appareil est décorée avec une gravure de haute précision reprenant les éléments techniques du smartphone. Tous sont reliés à l’élément central qu’est le logo Apple semblant être le cœur de ce système électronique de très haute précision. La partie basse est en titane avec un revêtement noir mettant en valeur la signature de Steve Jobs. Seulement 19 exemplaires de ce modèle d’exception seront réalisés pour le monde entier. Si vous souhaitez comme modèle l’iPhone 13 Pro, pour la version 128 Go, comptez sur un prix de 6990 dollars et jusqu’à 8610 dollars pour l’iPhone 13 Pro Max « Steve Jobs Edition » avec 1 To d’espace de stockage.

Xiaomi 11T acheter au meilleur prix Rakuten

418,99 € Rakuten

Fnac Marketplace 479,00 € acheter Fnac Marketplace

Boulanger 539,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix