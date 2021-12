Nouvelle promotion SOSH pour Noël : un forfait pas cher avec 20Go sur le réseau Orange

SOSH vient de sortir une nouvelle offre promotionnelle avec 20Go à 9,99€ par mois qui vient s'ajouter aux deux séries limitées 60Go et 80Go à maximum 15€ par mois ! Découvrez dans cet article ces trois forfaits sans engagement et au tarif préférentiel valable sans condition de durée !

La nouvelle promotion SOSH : 20Go à 9,99€

Sosh a lancé le 10 décembre dernier une nouvelle série limitée proposant 20Go pour la somme de 9,99€ par mois, et ce, sans condition de durée ! Disponible jusqu'au 27 décembre à 9h00, ce forfait mobile est réservé aux nouvelles souscriptions ainsi qu'aux personnes ayant leur résidence en France ou pouvant justifier d'un lien stable avec le territoire.

Avec cette nouvelle série, vous pourrez donc surfer sur le net à hauteur de 20Go en France, mais également profiter d'une enveloppe data de 10Go lorsque vous voyagez au sein de l'Europe et des DOM.

Du côté des appels, SMS et MMS, l'opérateur prévoit l'illimité afin que vous puissiez communiquer autant que vous le souhaitez en France métropolitaine comme à l'étranger (UE/DOM). Notez que les communications émises depuis cette première destination en direction des DOM sont comprises par votre forfait 20Go !

Les séries limitées 60Go et 80Go

Les forfaits sans engagement avec 60Go et 80Go en série limitée sont toujours disponibles, mais seulement jusqu'au 20 décembre, 9h00. Ces deux séries vous permettent de profiter des mêmes garanties en termes de communication que susmentionné, aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne et les DOM.

Pour rappel, la série limitée 60Go est à 13,99€ par mois et vous permet de disposer de 60Go en France et de 8Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM.

La série limitée 80Go coûte, quant à elle, 14,99€ par mois et vous offre 80Go en France et 10Go, utilisables lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe et dans les DOM.