Forfait mobile : les offres Very B&You à prix exceptionnels sont de retour juste avant Noël !

Envie de vous faire plaisir à l'approche des fêtes de fin d'années ? C'est le moment chez Bouygues Telecom puisqu'il a lancé quatre nouvelles offres promotionnelles avec de 100Mo à 200Go à prix cadeau, valable sans condition de durée ! Découvrez-les en détail dans cet article.

Des offres B&You en promotion jusqu’à 22 décembre

À l'occasion des fêtes de Noël qui se profilent, l'opérateur Bouygues Telecom a lancé quatre nouvelles offres mobiles en promotion jusqu'au 22 décembre inclus. En effet, ces dernières bénéficient d'un prix préférentiel qui restera valable bien au-delà de la première année d'abonnement !

Sans engagement, vous aurez bien entendu la possibilité de résilier votre contrat mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir. Pour profiter de ces promotions, il vous faudra simplement ouvrir une nouvelle ligne sur le site officiel de Bouygues Telecom.

De 100Mo à 200Go à moins de 15€

Quelle que soit l'offre mobile B&You que vous choisirez, vous aurez l'opportunité de communiquer autant que vous le souhaitez depuis la France métropolitaine comme depuis l'Europe et les DOM. Aussi, depuis la Métropole, vous pourrez utiliser l'illimité également pour vos appels et SMS émis depuis cette destination vers l'ensemble des départements d'outre-mer.

En ce qui concerne les forfaits B&You, quatre choix s'offrent à vous, à commencer par le forfait B&You 100Mo. Celui-ci est au prix de 4,99€ par mois et vous permettra de profiter gratuitement du service B.tv ! L'usage de ce dernier pourra se faire via votre enveloppe data (attention le plafond est extrêmement vite atteint) ou bien de manière illimitée avec le WiFi.

Si vous préférez un peu plus de data, vous pouvez opter pour le forfait B&You 40Go à 9,99€ par mois. Vous profiterez alors de 40Go en France, dont 6Go utilisables depuis l'Europe et les DOM.

Pour faire le plein de data, les forfaits 100Go et 200Go sauront vous satisfaire ! Le premier vous fournira 100Go en France et 15Go (inclus) lors de vos voyages à l'étranger* pour la somme de 12,99€ par mois. Le second vous permettra de disposer de 200Go en France et également de 15Go (inclus) afin de rester connecté en Europe et dans les DOM. Le tarif du forfait B&You 200Go vous coûtera la somme de 14,99€ par mois.

*Europe et DOM