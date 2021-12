Le match des forfaits mobiles à 5 euros avec 40 Go de 4G !

Ce sont deux abonnements de téléphone sans engagement avec 40Go de 4G de Syma Mobile et Prixtel que nous vous proposons dans cet article. Faites des économies avec ces deux promotions à saisir avant Noël

40Go à 4.99€ : Le forfait Le petit flexible et écolo de prixtel

Prixtel a vraiment sorti le grand jeu avec son abonnement Le petit. Jusqu'au 21 décembre, ce forfait mobile sans engagement est en promotion à 4,99 €/mois, puis à 9,99 €/mois au bout de 12 mois. Petit plus, cet abonnement mobile est respectueux de l’environnement. Cet opérateur virtuel s'engage à compenser l’émission de gaz carbonique provoquée par l’utilisation de ses forfaits en plantant des arbres en France.

Autre atout, il est flexible ! Si vos besoins internet évoluent, cette offre s'ajuste automatiquement à vos consommations de 40Go à 60Go par mois.

Concernant les services, dans l'Hexagone, vous bénéficierez de 40 Go de data sur le réseau 4G de SFR ainsi que d'appels, SMS et MMS illimités. De plus, vous pourrez appeler et envoyer des SMS/MMS sans compter depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE et consommer jusqu'à 10Go de données mobiles.

40 Go à 4,90 €/mois : l'offre Syma Mobile à prix garanti à vie

Un forfait mobile illimité avec 40 Go de data vendu jusqu'au 21 décembre au tarif imbattable de 4,90 €/mois au lieu de 7,90 €/mois valable à vie, ne laissez pas passer ce bon plan ! Rendez-vous chez Syma Mobile pour profiter de cette super opportunité.

L'offfre inclut un quota de 40Go d'internet (réseau SFR) ainsi que les appels, SMS et MMS illimités dans la métropole. Pour les voyageurs en Europe et DOM, ce forfait pas cher couvre vos consommations Internet juusqu'à 3Go par mois ainsi que illimité pour vos appels, SMS et MMS.