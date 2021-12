Offrez-vous le smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Fold3 5G à prix réduit

Pour les fêtes de fin d’année, Samsung propose plusieurs offres totalement inédites. Parmi les plus alléchantes, il y a notamment cette grosse promo sur le Galaxy Z Fold3 5G, l’un des tout derniers smartphones pliables de la marque coréenne. Avec les nombreuses remises et réductions accordées, vous pouvez vous l’offrir à un tarif vraiment exceptionnel, avec de supers cadeaux en prime !

Des remises et bonus en cascade

Lancé il y a seulement quelques mois, le Galaxy Z Fold3 5G est l’un des plus gros succès commerciaux de la marque coréenne pour le compte de l’année 2021. Très apprécié, ce smartphone pliable est normalement vendu à 1899 € dans sa version avec 512 Go de stockage interne. Mais avec l’actuelle promo, vous allez pouvoir vous l’offrir pour beaucoup moins, grâce à :

Une remise immédiate de 100 € : avec cette remise, le Galaxy Z Fold3 5G 512 Go est proposé au même prix que la déclinaison avec 256 Go ;

Un bonus de reprise de 200 € : faites reprendre votre ancien smartphone pour alléger la facture, et profitez, en prime, d’un bonus de reprise de 200 €.

La bonne nouvelle, c’est que ces deux offres sont cumulables. Valables jusqu’au 26 décembre (inclus), elles vous permettent d’acheter votre Galaxy Z Fold3 5G 512 Go à seulement 1599 € (sans le montant de la reprise)!

Des accessoires offerts en supplément

Et ce n’est pas tout ! Si vous achetez votre Galaxy Z Fold3 5G 512 Go avant le 31 décembre, le casino vous offre gratuitement un coffret d’accessoires comprenant un étui avec un S Pen et un chargeur rapide.

Par ailleurs, si vous souhaitez acheter d’autres accessoires en supplément, le fabricant vous rembourse jusqu’à 150 € sur leurs prix. Les accessoires éligibles à cette offre de remboursement sont les écouteurs Buds, les Galaxy Watch4 Series, les S-Pen, le SmartTag, ainsi que les étuis et coques du Galaxy Z3 (liste complète des articles concernés, disponible sur le site du fabricant). Précisons que cette offre de remboursement est valable pour les achats jusqu’au 22 janvier 2022.

Enfin, comme c’est de coutume, des facilités de paiement sont offertes pour acquérir votre Galaxy Z Fold3 512 Go. Vous pouvez ainsi le payer en 10x à 36x sans frais. Vous avez donc toutes les cartes en main pour vous offrir ou pour offrir un cadeau de Noël mémorable, sans vous ruiner.