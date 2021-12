Nouveau RED DEAL : le Honor 50 Lite offert avec un forfait mobile en promotion !

Le nouveau RED DEAL est arrivé chez RED by SFR ! Alors si vous avez envie de profiter d'un smartphone gratuit avec forfait, c'est le moment ! Découvrez cette offre promotionnelle, disponible jusqu'au 27 décembre prochain, dans cet article.

RED DEAL : le Honor 50 Lite offert

RED by SFR a sorti ce matin une nouvelle opération RED DEAL vous permettant d'acquérir gratuitement un smartphone neuf à la seule condition de souscrire au forfait 100Go, que nous vous présentons en deuxième partie d'article.

Le smartphone concerné par ce nouveau RED DEAL n'est autre que le Honor 50 Lite, d'une valeur de 299€ ! Dans cette offre, vous avez le choix parmi deux coloris : noir et bleu. L'opérateur s'engage à vous expédie votre nouveau smartphone sous 24 à 48 heures et vous permet même de bénéficier d'une livraison gratuite si vous cochez le retrait en point relais. Le Honor 50 Lite profitera par ailleurs d'une garantie au cours des 24 premiers mois d'utilisation.

Du côté des spécificités, le smartphone proposé est doté d'un écran de 6,67 pouces et possède un capteur principal d'une résolution de 64 MP ainsi qu'un capteur grand-angle de 8 MP. Le Honor 50 Lite bénéficie d'une capacité de mémoire de 128Go pour pouvoir stocker vos documents et médias en toute sérénité.

Le forfait 100Go à 15€ par mois

Comme nous l'avons évoqué, le forfait mobile associé à l'offre RED DEAL est le forfait 100Go à 15€ par mois. Celui-ci vous engage pour une durée de minimum 24 mois.

Avec le forfait 100Go vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages autant que vous le souhaitez, et ce, aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne - DOM inclus -, la Suisse et Andorre. Plus encore, depuis la France métropolitaine, vous pourrez communiquer comme suit :

appels illimités vers les numéros métropolitains, des DOM, d'Amérique du Nord et vers les fixes de 52 destinations étrangères

SMS et MMS illimités vers les numéros métropolitains

Pour surfer sur le net, l'opérateur prévoit 100Go pour votre utilisation en France métropolitaine et vous fournit jusqu'à 15Go lorsque vous voyagez au sein de l'Union européenne, dans les DOM ou encore à travers la Suisse et Andorre !