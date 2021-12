Alerte dernière minute ! Quatre forfaits pas chers dont une offre mobile 200Go à 9.99€

Attention ! Les super bonnes affaires chez Cdiscount Mobile expirent bientôt ! Pour profiter des forfaits mobile à prix tout doux, c'est l'occasion, dépêchez-vous ! Ces promotions sont valables jusqu'à ce soir minuit : faites des économies !

200Go de 4G sur le réseau Bouygues Telecom à 9,99 €/mois

Vous désirez profiter d'internet et de toutes vos applis préférées sans compter ? Cédez pour ce forfait 4G avec 200Go à prix cassés. Cette offre mobile, Cdiscount Mobile est vous est offertz au super tarif de 9,99 €/mois pendant 12 mois, puis à 19,99 €/mois jusqu'au 22 décembre inclus.

Avec ce forfait mobile 4G, vous pourrez bénéficier de 200 Go d'internet en métropole. Avec ses 15 Go de data, cette offre mobile sans engagement vous accompagne en voyage en Europe et DOM. Par ailleurs, cet abonnement comprend des appels, SMS et MMS illimités, et ce, dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer et depuis toute l'UE.

130Go de 4G à 7,99 €/mois , ça vous dit ?

Cdiscount Mobile propose un autre forfait tout aussi intéressant pour profiter pleinement de son Smartphone. Jusqu'au 22 décembre, vous pouvez en effet opter pour l'offre mobile Cdiscount Mobile 130 Go au très bon prix de 7,99 €/mois pendant 12 mois, après quoi vous repasserez sur le prix habituel de 20,99 €/mois.

Avec ses 130 Go de data, cette offre mobile sans engagement va en convaincre plus d'un. De plus, ses 13 Go de data depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité dans ces zones. Si vous vous laissez convaincre par ce forfait mobile 4G, vous aurez également la possibilité d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS sans compter dans la métropole, depuis les DOM et depuis l'UE.

60Go de 4G à 9,99 €/mois et pas seulement la première année

Si vous cherchez un abonnement de téléphone, voilà une promo qui ne vous laissera pas de marbre. Rendez-vous vite chez Cdiscount Mobile pour bénéficier de ce bon plan. L'offre mobile Cdiscount Mobile 60 Go vous est offerte sans condition de durée au tarif mini de 9,99 €/mois jusqu'au 22 décembre.

Ce forfait de téléphone 4G comprend 60 Go de data, et ce, dans l'Hexagone. Par ailleurs, ses 10 Go de data depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité dans ces zones. Si cette offre mobile sans engagement vous séduit, vous pourrez en plus appeler et envoyer des SMS/MMS en illimité en France métropolitaine, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne.

Un mini abonnement de téléphone 4G à 3,99 €/mois

Jusqu'au 22 décembre, le mini abonnement de téléphone Cdiscount Mobile 5 Go est disponible au tarif de 3,99 €/mois, puis à 7,99 €/mois au bout de 12 mois.

En choisissant ce forfait pas cher, vous profiterez de nombreux services en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne, tels que 5 Go de data ainsi que des appels, SMS et MMS illimités.