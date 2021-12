Samsung Galaxy S22 : nouvelles infos et possible report

Alors que les différentes rumeurs et fuites de ces derniers mois semblaient converger vers une commercialisation de la série des Samsung Galaxy S22 dès la mi-février, de nouvelles infos laissent penser qu’il faudra finalement attendre un peu plus que prévu. En parallèle, les futurs flagships de la marque coréenne continuent de se dévoiler petit à petit.

Les Samsung Galaxy S22 victimes de la pénurie de composants ?

« Pénurie de composants… » C’est un motif qui a souvent été évoqué par Samsung, mais aussi par plusieurs autres fabricants, pour justifier les chamboulements observés dans leurs calendriers initiaux. Et tout porte à croire que les problèmes que cause cette pénurie seront responsables du report de la commercialisation prochaine des Samsung Galaxy S22 Series.

C’est en tout cas ce qu’affirme le célèbre leaker Jon Prosser. Ce dernier pense savoir que le fabricant coréen projette de décaler d’au moins une semaine la mise sur le marché de ses prochains fleurons. Pour rappel, il y a quelques semaines, le même leaker révélait que Samsung comptait procéder à l’annonce officielle des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, le 8 février 2022, à l’occasion d’un événement Galaxy Unpacked. Une commercialisation devait vraisemblablement suivre dès le 18 février.

Si l’on se fie aux nouvelles infos de Prosser, il faudrait désormais attendre jusqu’au 25 février pour toucher du doigt les nouveaux smartphones. Ceux-ci resteraient cependant pré-commandables dès le 9 février 2022. On parle donc d’un léger décalage, sans trop grande incidence.

De nouveaux détails sur les caractéristiques des Galaxy S22

En attendant la présentation officielle, le bal des infos et rumeurs au sujet des Galaxy S22 se poursuit. Les dernières en date concernent notamment la coque des trois smartphones de la série. En effet, alors que les Galaxy S21 sont parés d’une coque en plastique imitant le verre (« glasstic »), le leaker Ice Universe a annoncé que la firme coréenne comptait doter les S22, S22+ et S22 Ultra d’un dos en verre. L’objectif serait de satisfaire aux exigences du « Premium ».



La seconde info majeure dévoilée par le leaker Ice Universe concerne le capteur principal du futur Samung Galaxy S22 Ultra (ou S22 Note selon certains). Le leaker pense en effet savoir que la future vitrine technologique de Samsung embarquera un capteur grand-angle de 108 mégapixels qui serait donc beaucoup plus efficace et puissant que celui des deux autres modèles de la série.

Pour rappel, les Samsung Galaxy S22 et S22+ devraient vraisemblablement embarquer chacun trois capteurs arrière, dont un principal de 50 mégapixels.

Bien entendu, toutes ces infos restent à être confirmées.

