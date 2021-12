Les forfaits mobiles Very B&You de Noël baissent de prix mais seulement pour aujourd'hui, faites-vite !

Pour répondre à la promo de dernière minute de RED by SFR, Bouygues Telecom change ses offres Very B&You seulement pour aujourd'hui. Au programme trois forfaits mobiles dès 4.99€ par mois à prix cassés. vous a préparé des promotions exceptionnelles valables dès maintenant. Ces bons plans B&You 200Mo, 100Go et 200Go sans engagement sont disponibles jusqu'à ce soir minuit : soyez maître de votre budget !

200Go à 12.99€ seulement aujourd'hui !

B&You a sorti le grand jeu pour contrer l'offre BIG Noël RED de son rival. Son offre Very B&You 200Go proposée jusque là 14.99€ par mois passe à 12.99€ toujours sans engagement et sans condition de durée.

En optant pour cette offre mobile sans engagement, vous pourrez consommer 200Go de 4G en France et 15Go en Europe et DOM (décomptés de l'enveloppe web principale). Par ailleurs, vous aurez en plus la possibilité d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS en illimité dans la métropole, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne.

9.99€ pour 100Go : La promo de Noël B&You est enfin arrivée !

Autre promotion proposée chez Bouygues Telecom pendant encore quelques heures, l'offre Very B&You 100Go à 9.99€ par mois contre 12.99€ par mois. Hier pour le même prix Bouygues Telecom vous offrait 40Go. Aujourd'hui seulement, vous avez donc la possibilité de profiter de 100Go de 4G en France métropolitaine. De plus, avec ce forfait mobile sans engagement, vous disposerez des appels, SMS et MMS illimités en France et lors de vos déplacements en Europe et DOM. Vous pourrez profiter également de 15 Go de data depuis les DOM et depuis l'Union européenne.

Un forfait illimité à 4,99 €/mois, c'est possible ?

Bouygues Telecom permet aussi aux petits utlisateurs de s'équiper d'un forfait illimité à moins de 5€. Jusqu'au 23 décembre, cette offre mobile sans engagement comrpenant 200mo, les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM, est vendue au prix mini de 4,99 €/mois.