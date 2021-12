Xiaomi 12 : ce qu’il faut savoir avant sa présentation officielle

Ce n’est que demain, mardi 28 décembre, que Xiaomi annoncera en détail les informations techniques de son dernier-né, le Xaomi 12. En attendant cette révélation officielle, nous revenons sur toutes les rumeurs autour de ce dernier smartphone haut de gamme de la firme chinoise.

Tour d’horizon technique du Xiaomi 12

Le prochain Xiaomi 12 se veut résolument haut de gamme. Avec un design élégant et une dalle de 6,28 pouces, le digne successeur du Mi 11 souhaite jouer dans la cour des grands.

En ce qui concerne les composants, le stockage ou encore la performance photo, la barre est mise très haut. Xiaomi souhaite en effet faire de son nouveau modèle un ponte dans l’univers recherché des « Photophone ».

L’écran : incurvé et d’une taille de 6,28 pouces, la résolution s’élève à 1080 x 2400. Pour les plus pointilleux, le smartphone supporterait également le HDR10+ ainsi que le Dolby Vision.

La batterie : avec une capacité de 4500mAh, l’autonomie de ce Xiaomi 12 devrait être au rendez-vous. Afin de pallier les éventuelles grosses consommations - et donc les décharges très rapide qui en découlent - la charge pourra être ultra rapide en filaire à 67w ou portée jusqu’à 30w en chargement sans fil.

Le processeur : propulsé par le SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, la vitesse d’exécution du processeur devrait être améliorée de 20 à 30% comparé au SnapDragon 888 précédemment utilisé.

L’appareil photo : doté d’un capteur principal de 50Mpx à ouverture f1,9 et d'une stabilisation d’optique, le Xaomi 12 veut mettre le paquet sur l’utilisation photo. Ce capteur principal est également accompagné d’un grand angle de 13Mpx et d’un zoom x3.

La couleur : le Xiaomi 12 existera en 4 coloris différents : bleu, noir, rose et vert. Vous pouvez en avoir un aperçu sur le réseau social Weibo.

Prix et date de lancement

L’annonce approche à grands pas. Si le lancement du Xiaomi 12 ne se fera pas avant le début du mois de janvier en Chine et probablement plusieurs semaines après en Europe, c’est bien le moment de la révélation qu’attendent les experts et les futurs clients de la marque.

Ce mardi 28 décembre, Xiaomi tiendra donc une conférence de présentation de son nouveau smartphone, confirmant ou infirmant les informations distillées depuis plusieurs mois à son propos. En plus de ce Xiaomi 12, l’entreprise chinoise annoncera également un Xiaomi 12 Pro avec un dalle plus grande et des capacités photos accrues.

Enfin, côté tarif, le prix du Xiaomi 12 devrait s'élever aux alentours des prix de la série « haut de gamme » du Mi 11 sortie l’an passé, à savoir 512€ (3699 yuans).