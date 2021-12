Xiaomi 12 : le nouveau Smartphone haut de gamme de la marque est officiel !

Hier, nous vous indiquions les dernières rumeurs autour du Xiaomi 12, quelques heures seulement avant la conférence de presse qui s’est tenue ce mardi 28 décembre 2021 à 12h30 (heure de Paris). Ça y est, la firme chinoise a levé le voile sur son dernier smartphone haut de gamme, découvrez son prix, ses spécificités ainsi que son autonomie dans cet article.

Xiaomi 12 : plus léger, plus puissant, plus beau

Trois smartphones seront lancés par Xiaomi pour sa série « 12 » avec le Xiaomi 12, le 12 Pro ainsi que le 12X, qui sera quant à lui réservé uniquement au marché chinois, bien moins doté techniquement que les deux premiers.

En une année, le constructeur chinois a su mettre les petits plats dans les grands avec ce Xiaomi 12. En ce qui concerne l'aspect, ce dernier propose un design épuré avec 4 coloris des plus tendance. Noir, bleu, mauve, mais également un « Wild Green » en cuir naturel vert du plus bel effet.

Concernant les spécificités techniques, le nouveau smartphone dispose d’un processeur SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm (+20% de puissance « core », +52% de performances graphiques et +400% sur l’IA moteur) aux capacités nettement supérieures à celles du Snapdragon 888.

Compte tenu de sa nouvelle dalle plus petite que la version « 11 », le Xiaomi 12 et ses 6,28 pouces ne pèse que 180g contre 196g, poids de son grand frère sorti en 2020. Si cette différence de poids peut paraître faible, la prise en main du Xiaomi 12 devrait s’en ressentir fortement, pouvant aisément tenir dans une seule main, comme le rappelle la marque sur son site officiel.

Du côté de l’autonomie et du chargement de la batterie, Xiaomi annonce une charge complète en 39 minutes seulement par câble à 67w et en 53 minutes à 50w sans fil. La capacité de la batterie a, quant à elle, été légèrement rabotée en passant à 4500mAh, non amovible.

Si les performances générales du Xiaomi 12 sont très impressionnantes, c’est bien par son capteur photo 50px à ouverture focale f1,88 ainsi que par la qualité de son optique que le smartphone brille, permettant ainsi des effets photographiques proches d’une qualité professionnelle. Son capteur principal SONY IMX766 est bien accompagné par un « téléobjectif » de 50mm et d'un grand angle de 123° de 13Mpx avec une ouverture f 2,4.

Xiaomi 12 Pro : charge ultra rapide innovante, écran 2k

La version « Pro » du Xiaomi 12 prévoit encore plus de nouveautés et de performances que la version classique du Xiaomi 12.

Si le processeur reste le même tout comme la partie appareil photo, la marque innove avec une puce de chargement supersonique permettant une charge à 120w en 18 minutes seulement en « mode rapide » et en 24 minutes en « mode température constante ». Côté charge sans fil, vous pourrez, à l’image du Xiaomi 12, recharger votre smartphone en 50w en 1 heure environ. La batterie est annoncée à 4600mAh et ne sera pas amovible.

Le Xiaomi 12 Pro dispose d'un écran plus grand avec 6,73 pouces. En véritable phablette, ce dernier en résolution 2K vous permettra d’apprécier le streaming vidéo dans les meilleures conditions graphiques, comme si vous étiez au cinéma, ou presque !

Gamme Xiaomi 12 : quels tarifs ?

Les prix du Xiaomi 12 et du 12 Pro ont été annoncés pour le marché chinois à l’issue de la conférence de presse. Ils sont à prendre encore avec des pincettes puisque s’ajouteront les taxes locales définies par chaque pays, faisant inévitablement gonfler la note finale. Comme prévu, les prix sont équivalents au modèle « 11 ».

Concernant les modèles du Xiaomi 12, les tarifs sont les suivants :

8Go + 128Go : 514€ (3699 yuans)

8Go + 256Go : 555€ (3999 yuans)

2Go + 256Go : 611€ (4399 yuans)

Voici les tarifs des modèles du Xiaomi 12 Pro :

8Go + 128Go : 653€ (4699 yuans)

8Go + 256Go : 695€ (4999 yuans)

12Go + 256Go : 751€ (5399 yuans)

À l’issue de la présentation de sa nouvelle gamme Xiaomi 12, la marque n’a pas annoncé de date officielle de sortie. Une deuxième conférence dédiée au marché européen devrait pouvoir répondre aux dernières questions, à savoir la date de lancement du smartphone en France ainsi que son prix définitif.