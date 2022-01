Forfaits mobiles à 5€ : le TOP 3 des promos pour bien démarrer 2022 !

Envie de réduire votre facture mobile en 2022 ? Nous vous proposons de découvrir aujourd'hui notre top 3 des meilleures promos sans engagement à moins de 5€ chez les MVNO Prixtel, Syma Mobile et NRJ Mobile.

Prixtel : une offre mobile pour 4,99 €/mois

Avec son forfait mobile, Prixtel n'a décidément pas fini de vous en mettre plein les yeux ! Jusqu'au 4 janvier, l'abonnement Le petit flexible et écologique vous est offert au super prix de 4,99 €/mois pendant 12 mois, après quoi vous repasserez sur le prix standard de 9,99 €/mois.

Avec ce forfait mobile 4G+, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS à volonté dans la métropole, depuis l'Outre-Mer et depuis toute l'Union européenne. Pour profiter de l'internet mobile, cette offre inclut jusqu'à 30Go de 4G en France. Lorsque vous voyagerez en Europe et DOM, vous bénéficierez d'une couverture mobile de 10Go.

Un forfait 10Go à 4.90€ à VIE chez Syma Mobile !

Si vous êtes à l'affût d'une offre mobile, voilà une promo qui a de quoi vous séduire. Rendez-vous chez Syma Mobile pour profiter de ce super bon plan. Si vous vous laissez séduire par le forfait Syma Mobile 10 Go avant le 4 janvier, vous pourrez profiter d'un tarif phénoménal de 4,90 €/mois au lieu de 7,90 €/mois. Le tout sans tarif qui double au bout de quelques mois, puisque cette promotion est valable à VIE !

Pour vous permettre de consulter vos sites Web et utiliser vos applis préférées, 10 Go de data dont 3 Go valables depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'UE sont compris chaque mois. En vous décidant pour cet abonnement mobilesans engagement, vous bénéficierez en plus d'appels, SMS et MMS illimités dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne.

L'offre mobile de NRJMobile à 4,99 €/mois

Vous cherchez un forfait pas cher sur le réseau Bouygues Telecom ? Nous avons déniché pour vous une bonne affaire qui ne vous laissera pas indifférent ! Cette super bonne affaire est à saisir chez NRJMobile ! Jusqu'au 4 janvier, le forfait mobile NRJ Mobile 7 Go est disponible au prix mini de 4,99 €/mois, puis à 7,99 €/mois au bout de 12 mois.

Les services offerts par cette offre mobile 4G incluent 7 Go de data ainsi que des appels, SMS et MMS illimités (services disponibles en France métropolitaine, depuis les DOM et depuis l'UE).