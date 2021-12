Xiaomi Redmi Note 10s : il est à prix canon avec une réduction de -13%

L’excellent et très abordable Xiaomi Redmi Note 10s est à prix canon sur la boutique Xiaomi d'Amazon en ce moment. Grâce à une réduction de -13% son prix chute pour votre plus grand plaisir. Il est ainsi disponible à 216€ seulement. On vous détaille l’offre dans la suite de cet article.

En promotion à -13%, le Xiaomi Redmi Note 10s est encore moins cher que d’habitude

En cette fin d’année 2021, faites vous plaisir avec l’excellent Xiaomi Redmi Note 10s qui est en promotion sur la boutique Xiaomi d’Amazon. Déjà proposé à un prix très raisonnable lors de sa sortie en mars 2021, grâce à une réduction de -13%, il est encore moins cher que d’habitude. De quoi commencer l’année avec un nouveau smartphone Xiaomi vraiment pas cher. Ainsi, son prix chute de 249€ à 216.28€ seulement ! Même avec un petit budget, vous pouvez acheter un smartphone performant.

Comme il s’agit de la boutique Xiaomi d’Amazon, vous pouvez réaliser votre achat en toute sécurité. Amazon vous offre la possibilité de régler votre achat en plusieurs mensualités, si vous le désirez. En le commandant dès aujourd’hui, vous pourriez le recevoir gratuitement dans une toute petite semaine. Il s’agit du modèle comportant un espace de stockage de 128 Go et qui est de couleur grise.

Xiaomi Redmi Note 10s : performance et qualité à petit prix

En lisant notre test du Xiaomi Redmi Note 10s, vous saurez tout de ce smartphone. Il a un poids de 179 g et a pour dimensions 160,5 x74, 5x8, 3mm mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53, une assurance contre les dépôts de poussière et l'eau. Du côté des connecteurs, il comprend un port jack et un port type-C 2.0. Au niveau de l'écran, le smartphone Redmi Note 10s possède une dalle Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, 6,43 pouces de diagonale et une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est aussi doté d'un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller.

Son processeur Mediatek Helio G95 est épaulé par une RAM de 4 Go. Ce SoC intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz. Sur le plan connectivité et réseau, l'appareil propose la 4G ainsi que le wifi Wi-Fi 5 (ac). Le mobile utilise Android 11. Du point de vue de l'endurance, sa batterie de 5 000 mAh de capacité se recharge avec une charge rapide de 33 W.

Concernant l'appareil photo, cinq modules photos sont présents sur le Redmi Note 10s, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 64 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière intègre quant à lui 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. En ce qui concerne le troisième objectif arrière, il propose une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière possède, lui, 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f2. 4. L'objectif frontal se caractérise pour sa part par 8 Mpx de résolution. D'un point de vue des vidéos, le mobile peut enregistrer en 4K. Cet appareil embarque par ailleurs un stabilisateur électronique.