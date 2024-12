C'est le smartphone avec le meilleur appareil photo d'après DXOMARK, et il est disponible avec une réduction

Photographie mobile : Huawei toujours aux avant-postes

Ces dernières années, la photographie sur smartphone a connu des avancées spectaculaires. Parmi les constructeurs qui se démarquent particulièrement dans ce domaine, Huawei n’a cessé d'impressionner les experts et les utilisateurs avec ses innovations technologiques.

Les derniers smartphones de la série Huawei Pura illustrent assez bien cette révolution. Ils se distinguent notamment par leur capacité à capturer des photos d'une qualité exceptionnelle dans toutes les conditions d'éclairage.

L'intégration de capteurs de dernière génération, couplée à des algorithmes d'intelligence artificielle sophistiqués, permet d'obtenir des résultats dignes d'appareils photo professionnels.

Le nouveau champion de la photo mobile : le Huawei Pura 70 Ultra

C'est dans ce contexte d'innovation continue que le Huawei Pura 70 Ultra s’est imposé, dès son lancement, comme la nouvelle référence en matière de photographie mobile. Doté d’un triple capteur arrière de 50+40+50 mégapixels, ce smartphone d'exception a été couronné par DXOMARK, l'organisme de référence en matière d'évaluation des performances photo des smartphones, comme le meilleur photophone du marché.

Des caractéristiques photographiques exceptionnelles

Le Huawei Pura 70 Ultra doit sa note exceptionnelle de 163 aux tests DXOMARK à son équipement photo ultra avancé qui garantit des performances exceptionnelles :

Un appareil photo principal rétractable ultra-lumineux de 50 mégapixels

Une technologie de stabilisation optique avancée

Des capacités exceptionnelles en basse lumière

Un mode portrait professionnel avec effet bokeh parfaitement naturel

Des performances vidéo de haut niveau avec l’enregistrement en 4K

Innovation technologique et design premium

Le Pura 70 Ultra brille par son écran OLED dernière génération de 6,8 pouces aux couleurs éclatantes. Son taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz garantit une expérience visuelle immersive. Sa conception intègre le verre Kunlun Crystal Armour, une innovation qui renforce considérablement la résistance aux chutes et aux rayures.

Sous le capot, ce smartphone embarque une puce haute performance Kirin 9010 couplée à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, ce qui lui offre une puissance de calcul impressionnante pour toutes les applications. L'interface EMUI 14.2 apporte une expérience utilisateur fluide et intuitive, enrichie de fonctionnalités intelligentes qui simplifient l'utilisation quotidienne.

L'autonomie est également au rendez-vous avec une batterie de 5200 mAh qui supporte la charge rapide à 100W en filaire et 80W en sans-fil. Côté connectivité, la 5G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 sont disponibles pour des transferts de données ultra-rapides.

Une offre limitée à ne pas manquer

Actuellement, ce smartphone d'exception bénéficie d'une réduction exceptionnelle de 5% avec le code "A5NOELFR", valable jusqu'au 8 janvier 2025. Cette offre limitée dans le temps permet d'acquérir ce bijou technologique à un prix plus accessible.

Au prix de 1 299 € (au lieu de 1 499 €), le Huawei Pura 70 Ultra représente un investissement significatif mais justifié pour les amateurs de photographie mobile et les utilisateurs exigeants. De plus, avec la possibilité de payer en 4 fois sans frais, vous pouvez vous offrir un joli cadeau de Noël, sans vous ruiner.

Pour conclure

Le Huawei Pura 70 Ultra représente aujourd'hui ce qui se fait de mieux en matière de photographie mobile. Son titre de meilleur photophone selon DXOMARK n'est pas usurpé, comme en témoignent ses performances exceptionnelles dans toutes les conditions de prise de vue.

Avec la réduction actuelle, c'est le moment idéal pour s'équiper de ce smartphone premium qui redéfinit les standards de la photographie mobile.