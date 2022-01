L’excellent et performant Samsung Galaxy S21 est en promotion et moins cher que le Samsung Galaxy S21 FE

Depuis hier, on ne parle que du tout dernier smartphone de Samsung, le Galaxy S21 FE. Ce smartphone d’entrée de gamme de la série S21 offre une belle fiche technique certes mais un peu moins fournie que celle du Samsung Galaxy S21. Or, le S21 en promotion est moins cher que le S21 FE. Découvrez pourquoi vous devriez craquer pour le Samsung Galaxy S21 !

Le Samsung Galaxy S21 voit son prix chuter de 82€ pour la sortie du nouveau Galaxy S21 FE

Que d’évènements chez Samsung depuis hier ! Avec la sortie officielle du très attendu Samsung Galaxy S21 FE et de nombreuses rumeurs à son sujet, on constate avec bonheur aujourd’hui que le prix du classique Galaxy S21 est en chute libre. Le Galaxy S21 étant plus performant que le S21 FE, nous vous conseillons d’étudier attentivement cette promotion avant de faire votre choix. Si c’est tout de même le Galaxy S21 FE qui vous intéresse, découvrez l’offre de lancement disponible jusqu’au 8 janvier. En ce moment, il est possible d’acheter l’excellent et performant Galaxy S21, 82€ moins cher que d’habitude.

Chez Rakuten actuellement, une double promotion fait baisser le prix du S21 de 749€ à 642.68€ seulement. Vous verrez dans un premier temps que le prix affiché prend en compte une remise immédiate de -12%. Dans un deuxième temps, en ajoutant le code promo exclusif SUP12400 dans votre panier, bénéficiez d’une remise supplémentaire de 12€. Ce smartphone Samsung neuf est proposé couleur grise. Les autres modèles sont également en promotion mais à des tarifs différents.

La performance et l’excellence du Samsung S21 à prix réduit

Le design de ce Galaxy S21 5G

En lisant notre test du Samsung Galaxy S21 5G, vous saurez tout de ce smartphone Samsung. Il a un poids de 169 g et mesure 151.7 x71. 2x7. 9 mm. Du point de vue des connecteurs, il comporte un port USB Type-C 3.0. Le mobile est dual SIM (nano SIM). Le Galaxy S21 5G est équipé d'un écran Super Amoled d'une diagonale de 6,24 pouces, de 2400 X 1080 px de définition et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Quelles performances et quelle endurance pour le dernier Samsung ?

Son SoC Samsung Exynos 2100 est appuyé par une RAM de 8 Go et possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,9 GHz. Pour ce qui est de la connectivité et du réseau, l'appareil intègre la 5G ainsi que le wifi Wi-Fi 6E. La version Android 11 est installée sur l'appareil. Sur le plan de l'autonomie, sa batterie est dotée de 4 000 mAh de capacité. Pour charger votre portable en un rien de temps, vous apprécierez la charge sans fil et une charge rapide de 25 W.

Photos et vidéos

Pour les amateurs de photo, le Galaxy S21 5G embarque quatre modules photos, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal propose une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/2.0. Le deuxième objectif arrière se caractérise quant à lui par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, le dernier objectif arrière est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. En ce qui concerne le seul objectif avant, il propose une résolution de 10 Mpx. Un stabilisateur optique vous assurera des photos de qualité. Grâce à cet appareil, enregistrez des clips vidéo en 8K.