Samsung Galaxy S21 FE 5G contre Galaxy S20 FE 5G : quelles sont les différences ?

Après plusieurs mois d’attente, le nouveau smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G est désormais officiel. Mais quelles sont les différences avec son prédécesseur, le Galaxy S20 FE 5G sorti il y a maintenant un an et demi. Voici quelques éléments de réponse.

Après des annonces reportées, le Samsung Galaxy S21 FE 5G est enfin une réalité et voici les principales différences avec son prédécesseur pour savoir s’il vaut le coup ou pas. Commençons par le côté esthétique puisque le S21 FE 5G reprend logiquement les grandes lignes des autres Galaxy S21 avec un bloc optique photo qui revient sur l’une des tranches ce qui n’est pas du tout le cas du Galaxy S20 FE 5G proposant un design plus classique pour les capteurs photo. Les dimensions ont été revues à la baisse avec une hauteur de 155,7 contre 159,8 mm et une épaisseur qui passe de 8,4 mm à 7,9 mm, la largeur restant la même. Le Galaxy S21 FE 5G est aussi plus léger puisqu’il perd environ 13 grammes.

Un écran amélioré par rapport au précédent ?

La taille du châssis étant réduite, il est normal que l’écran soit légèrement plus petit. Il fait 6,4 pouces contre 6,5 pouces pour le Galaxy S20 FE 5G, toujours sur 1080x2400 pixels et avec la prise en charge de la norme HDR10+ qui adapte les réglages au fil du film ou de la série sur une base de rafraîchissement de 120 Hz, comme sur le précédent. La connectivité est identique entre les deux modèles tout comme l’emplacement du lecteur d’empreinte digitale et la partie photo même si on peut compter sur une optimisation logicielle plus poussée sur le nouveau smartphone. Toujours pas de possibilité d’insérer une carte mémoire tandis que son étanchéité certifiée peut le sauver d’un plongeon dans l’eau.

Lequel est le plus puissant ?

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est plus performant que le Galaxy S20 FE 5G. En effet, il embarque la puce Snapdragon 888 de Qualcomm contre un Snapdragon 865. Le premier promet 25% de puissance en plus pour la partie CPU, +33% sur la partie GPU pour le traitement graphique et les jeux alors que Samsung annonce une augmentation de 55% des performances concernant l’intelligence artificielle. La capacité de la batterie est la même, mais la version S21 FE 5G peut charger à 25 watts en mode filaire. Il est aussi capable de se charger sans fil à 15 watts et d’offrir la charge inversée appelée partage d’énergie chez Samsung pour alimenter une paire d’écouteurs par Qi, par exemple.