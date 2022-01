Samsung Galaxy S22 Ultra, tout ce que nous savons avant sa présentation officielle

La prochaine série de smartphones haut de gamme chez Samsung sera celle des Galaxy S22 dont la version la plus aboutie, S22 Ultra sera le fer de lance, vitrine technologique pour la marque sud-coréenne. Voici tout ce que nous savons à son propos avant une présentation officielle attendue pour le mois de février.

Il y a quelques mois de cela, plusieurs personnes normalement bien informées pensaient connaître le design du futur smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra. Depuis, les choses se sont affinées et des photos indiscrètes sont apparues ici et là. Comme souvent, c’est le pronostiqueur Evan Blass @OnLeaks qui est à l’origine de rendus particulièrement réalistes du design qui pourrait être utilisé sur le S22 Ultra. Ce que l’on peut voir sur les visuels mis en ligne, ce sont les formes relativement carrées de l’appareil et l’intégration du stylet qui vient trouver un emplacement de choix à l’intérieur même du smartphone, comme sur les Galaxy Note que Samsung a décidé d’abandonner. C’est donc le Galaxy S22 Ultra qui va prendre le relais avec des bords d’écran incurvés en façade. Au dos, la coque est totalement plate, intégrant les capteurs photo en son sein, un peu à la manière du Galaxy A32 et son cousin, le Galaxy A32 5G.

Quelles caractéristiques techniques sont attendues ?

Selon plusieurs sources, il semble que le Samsung Galaxy S22 Ultra soit équipé d’un écran AMOLED de type LPTO de 6,81 pouces affichant une définition QHD+ qui serait rafraîchie à 120 Hz en mode adaptatif et proposerait aussi un taux d’échantillonnage assez élevé pour satisfaire les joueurs en leur apportant un maximum de réactivité. Sans trop de doute, le S22 Ultra devrait s’appuyer sur le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sur certains marchés (USA et Chine) tandis que d’autres (le reste du monde) auraient droit à une puce Samsung Exynos 2200. Le smartphone devrait logiquement proposer au minimum 128 Go d’espace de stockage et être aussi disponible avec 256, 512 Go et, cela serait nouveau, avec 1 To de mémoire interne. On ne pourrait toujours pas ajouter une carte mémoire en plus. Concernant la mémoire vive, le mobile devrait être proposé avec 8 ou 12 Go, selon la configuration choisie.

Quid des capteurs photo sur le Samsung Galaxy S22 Ultra ?

Pour les appareils photo, ce qui ressemble bien à une fiche technique vient d'apparaître sur la toile mettant en avant les caractéristiques des capteurs du S22 Ultra. Si on en croit ce document, il aurait un capteur photo principal de 108 mégapixels ouvrant F/1.8 avec un stabilisateur optique et une lentille Super Clear qui permettrait de réduire significativement les reflets qui peuvent survenir lors d’une prise de vue et gâcher la photo. Il y aurait également un capteur de 12 mégapixels pour l’ultra grand-angle ouvrant F/2.2 avec technologie Dual Pixel pour un maximum de luminosité capturée. Il y aurait aussi deux autres capteurs de 10 mégapixels avec stabilisateur et zoom optique 3x pour l’un et 10x pour l’autre. Le capteur photo frontal serait un module de 40 mégapixels. Le Samsung Galaxy S22 Ultra serait décliné en noir, blanc, vert ou bordeaux.

La présentation officielle de la série des Samsung Galaxy S22 est attendue pour le 9 février exactement, selon plusieurs sources et pour une disponibilité des appareils à partir du 25 février.