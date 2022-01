Offre spéciale nouvelle année : un forfait mobile 10Go à 4,99 € par mois

Si vous êtes à la recherche d'une bonne affaire, vous devriez apprécier l'offre promotionnelle du moment mise en avant par l'opérateur Prixtel ! Disponible jusqu'au 11 janvier prochain, le forfait Le petit bénéficie d'une réduction la première année d'abonnement en plus d'être neutre en CO2 et flexible ! Découvrez-le en détail dans cet article.

Prixtel : sa démarche écoresponsable et son offre mobile flexible

Prixtel s'est démarqué depuis un certain temps déjà des autres opérateurs de réseau mobile. En effet, il s'est inscrit dans une démarche écoresponsable en proposant aux utilisateurs des forfaits neutres en CO2. Pour ce faire, l'opérateur s'attelle à mener des actions de reforestation du territoire Français et de plantations d'arbres, notamment dans les départements du Loir-et-Cher et du Maine-et-Loire. Ces actions permettent ainsi de compenser les émissions de dioxyde de carbone produites par l'utilisation des forfaits mobiles. Prixtel garantit qu'il développera ses actions à mesure que les utilisateurs souscrivent à ses forfaits ! Son objectif est pour le moins ambitieux : il souhaite compenser 100% des émissions de CO2 d'ici 2050 !

Au-delà de ses engagements environnementaux, l'opérateur Prixtel met à disposition des forfaits flexibles, vous faisant ainsi payer le prix juste. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement, son principe est simple. Prenons l'exemple du forfait qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, le forfait Le petit. À l'instar des autres forfaits de Prixtel (Le grand et Le géant), le forfait Le petit se constitue de trois paliers correspondant à trois consommations data. À chaque palier est attribué un tarif spécifique et progressif. Ainsi, plus vous consommez, plus le prix de votre forfait augmente. À l'inverse, si vos besoins en connexion internet sont moindres d'un mois sur l'autre, le prix de votre abonnement baissera ! Ces variations de consommation entrainent une facture mensuelle au plus près de votre connexion internet, avec ainsi des montants variables, mais ajustés.

Sans engagement, vous pourrez bien entendu résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Forfait Le petit : ses garanties et sa promotion

Jusqu'au 11 janvier prochain (inclus), vous avez l'opportunité de profiter du forfait Le petit bénéficiant d'une réduction mensuelle de 5€ sur l'ensemble de ses paliers data la première année d'abonnement ! Voici plus en détail comment se présente cette offre promotionnelle :

jusqu'à 10Go : 4,99€/mois pendant 1 an puis 9,99€

pendant 1 an puis 9,99€ de 10Go à 20Go : 7,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 20Go à 30Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 14,99€

Notez que l'offre promotionnelle est valable au cours des 12 premiers mois de votre abonnement, et ce, quelle que soit votre consommation de data.

Lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer, votre forfait vous permettra de vous connecter à hauteur de 10Go. L'usage de ces derniers sera décompté chaque mois de votre enveloppe data globale.

En ce qui concerne les communications, vous aurez la possibilité d'apprécier l'illimité aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les pays de l'Union européenne - DOM inclus. Sachez le forfait Le petit n'intègre pas les communications émises depuis la Métropole vers les numéros des DOM. Ces dernières feront l'objet d'une facturation supplémentaire.