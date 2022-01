TOP 3 des promos pour un forfait mobile à 5€ sans hausse de prix au bout d'un an !

Un forfait illimité à 5€ par mois sans hausse de prix au bout de quelques mois, ça vous tente ? Ne passez pas à côté de ces trois bons plans sans engagement du moment chez les opérateurs RED by SFR, NRJ Mobile et Syma Mobile. Avec 3Go, 5Go ou 10Go, découvrez ces bonnes affaires dans cet article !

L'offre la plus généreuse est chez Syma Mobile

L'opérateur Syma Mobile vous permet en effet de bénéficier d'une super offre pour moins de 5€ par mois à VIE. Son forfait est par ailleurs le plus généreux en terme de data parmi ces trois bons plans. En optant pour cet abonnement de téléphone Syma Mobile vous aurez le droit de consommer 10Go de 4G sur le réseau SFR dont 3Go en voyage en Europe et DOM. Si ce forfait mobile sans engagement vous convainc, vous bénéficierez en plus d'appels, SMS et MMS illimités dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE.

Cette offre mobile 4G est disponible au prix exceptionnel de 4,90 €/mois. Pas de douche froide au bout de quelques mois : ce bon plan est valable à VIE jusqu'au 11 janvier inclus!

Le mini forfait RED by SFR avec 5Go à 5 €/mois

Chez RED by SFR, l'offre à 5€ par mois est disponible sans engagement et sans condition de durée jusqu'au 10 janvier inclus. Les services proposés par cet abonnement sans engagement incluent 5 Go de data, et ce, dans l'Hexagone et 6 Go de data lorsque vous voyagere en Europe et DOM. De plus, si cette offre mobile vous convainc, vous pourrez appeler et envoyer des SMS/MMS sans compter en France métropolitaine, depuis les DOM et depuis l'UE. Par ailleurs, un espace de stockage cloud SFR de 100Go est inclus avec ce forfait pas cher.

NRJ Mobile : un abonnement 4G pour 4,99 €/mois

L'opérateur NRJMobile propose lui aussi un forfait à 5€ par mois et pas que la première année. Cette offre inclut 3 Go de data, mais également ses appels, SMS et MMS illimitéen Fance et depuis l'Europe et les DOM. Si vous vous laissez séduire par ce forfait de téléphone illimité avant le 19 janvier, vous pourrez bénéficier d'un tarif mini de 4,99 €/mois.