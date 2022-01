Un lecteur d’empreinte digitale sur tout l’écran sur les futurs smartphones Xiaomi ?

Actuellement, la quasi-totalité des smartphones dispose d’un lecteur d’empreinte digitale pour authentifier son propriétaire. Certains l’intègrent sur le bouton d’alimentation, d’autres dans le dos et d’autres encore sous l’écran, dans une certaine zone, mais Xiaomi a breveté une technologie qui fonctionnerait sur tout l’écran. En voici tous les détails.

En schématisant, on peut dire que les smartphones d’entrée de gamme disposent d’un lecteur d’empreinte digitale dans le dos. Ceux qui appartiennent au milieu de gamme intègrent cette fonctionnalité au niveau de leur bouton de mise en veille, sur le profil du mobile alors que les modèles les plus haut de gamme profitent d’une intégration sous l’écran. Celle-ci est d’ailleurs plus ou moins heureuse selon les smartphones. En effet, certaines proposent un emplacement assez bas tandis que les autres offrent une position plus haute et donc, de notre point de vue, plus naturelle.

Les lecteurs d’empreinte sous l’écran ont une certaine taille, environ celle d’un pouce et demi. Tous les lecteurs de ce type proposent à peu près le même espace sauf pour le iQoo 8 Pro fabriqué par Vivo qui n’est malheureusement pas disponible sur le marché français, mais que nous avons pu prendre en main pour vous présenter ses dernières technologies. L’une d’entre elles est un lecteur d’empreinte que l’on peut appeler « double ». En effet, la surface est beaucoup plus importante que celle proposée jusqu’ici et il est même possible d’y poser deux doigts à côté pour une double authentification.

Xiaomi dépose un brevet pour un lecteur d’empreinte pour tout l’écran

La marque Xiaomi a donc déposé récemment un brevet d’une nouvelle technologie de numérisation d’empreintes digitales qui fonctionnerait sur toute la surface de l’écran. Cela permettrait de réduire l’imprécision à laquelle sont soumis les utilisateurs et augmenterait significativement le taux de réussite. L’idée, mais vous l’avez comprise, c’est de pouvoir déverrouiller un smartphone en appuyant n’importe où sur la surface d’affichage plutôt que de devoir viser un endroit spécifique. Xiaomi n’est pas la première marque à breveter ce type de technologie puisque Huawei a également agi en ce sens en août 2020.

Lecteur d’empreinte sur tout l’écran, comment ça marche ?

Le brevet déposé par Xiaomi a été signalé début janvier dans la base de données nationale chinoise. Il montre que la technologie s’appuie sur des émetteurs et des récepteurs à LED infrarouges qui sont installés entre une couche d’écran tactile et la dalle AMOLED. Les émetteurs à LED sont là pour détecter l’empreinte digitale via la couche tactile capacitive alors que les récepteurs de lumière infrarouge capturent l’empreinte elle-même. Les données sont ensuite traitées et une demande d’authentification est réalisée. Si l’empreinte correspond à celle qui est enregistrée, le mobile se déverrouille ou reste verrouillé dans le cas contraire. Pour limiter l’usage de la batterie et ne pas avoir à éclairer la totalité de la surface de l’écran, la technologie se focalise sur la partie de l’écran où le doigt est spécifiquement posé. Les émetteurs à LED infrarouges proches restent alors inactifs.

Difficile de dire exactement quand les premiers appareils dotés de cette nouvelle technologie seront présentés, si toutefois elle se montre suffisamment pertinente pour les utilisateurs aux yeux de Xiaomi.

Xiaomi Redmi Note 10 acheter au meilleur prix Rakuten

194,00 € Rakuten

Fnac Marketplace 197,00 € acheter Fnac Marketplace

Darty 199,00 € acheter Darty Voir tous les prix