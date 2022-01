Les forfaits mobiles Very B&You à prix cassés de Bouygues Telecom sont de retour pour les soldes

Alerte nouveautés chez Bouygues Telecom pour les soldes ! Précisons-le, l'opérateur n'a pas lésiné sur les promotions des offres mobiles B&You. N'attendez plus, vous n'avez que jusqu'au 17 janvier pour profiter de ces bonnes affaires.

Une offre mobile 40Go à 9,99 €/mois !

Bouygues Telecom relance pour les soldes ses forfaits Very B&You dont l'offre 40Go à prix cassé. Pour moins de 10€ par mois, cet opérateur met à disposition une belle enveloppe Web de 40Go de 4G par mois ainsi que les les appels, SMS et MMS illimités en France. Cet abonnement mobile sans engagement voyage avec vous en Europe et DOM où vous pourrez en effet utiliser 16Go de données mobiles (décomptés du volume principal) et communiquer à volonté.

Ne passez pas à côté de ce super bon plan : jusqu'au 17 janvier, ce forfait mobile 4G vous est offert au tarif imbattable de 9,99 €/mois et pas seulement la première année.

Un forfait boosté avec 100Go pour 12,99 €/mois, ça vous branche ?

Pour 3€ de plus par mois, profitez de 60Go de données mobiles supplémentaires. Jusqu'au 17 janvier, vous pouvez en effet vous abonner au forfait Very B&You 100Go au prix de seulement 12.99€ par mois. Ce prix n'évoluera pas au bout de quelques mois. En plus des 100Go de 4G en France, vous bénéficierez de 15Go d'internet depuis l'Europe et les DOM. En optant pour ce forfait sans engagement, vous pourrez appeler et envoyer des SMS/MMS sans compter dans la métropole, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE.

Le maxi forfait Very B&You avec 200Go à moins de 15€

En choisissant cet abonnement de téléphone illimité, vous bénéficierez de 200 Go de data en France métropolitaine. De plus, cette offre mobile 4G+ inclut 20 Go de data (inclus), et ce, depuis les DOM et depuis l'Union européenne. Si cet abonnement mobile sans engagement vous convainc, vous aurez en plus tout le loisir d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS en illimité dans l'Hexagone, depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne.

Son prix ? 14,99 €/mois au lieu de 24,99 €/mois, pour un max d'avantages ! Et ce n'est pas tout : cette bonne affaire est valable sans condition de durée.