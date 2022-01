iPhone 14 : fini l’encoche, bonjour les deux perforations sur l’écran

Cela fait un moment qu’on entend dire qu’Apple est prêt à abandonner l’encoche pour ses smartphones, mais même la série des iPhone 13 en a une. Une photo de ce qui semble être le haut de l’un des prochains iPhone 14 vient d’être publiée montrant à quoi pourrait ressembler la partie supérieure. En voici tous les détails.

Actuellement, sur le marché notamment des milieux, des hauts et même des entrées de gamme, l’iPhone reste le seul téléphone portable avec les Sony Xperia à arborer une encoche sur la partie haute de son écran pour y loger le capteur photo à selfie et d’autres technologies notamment ceux qui permettent d’utiliser la fonctionnalité de reconnaissance faciale Face ID. Tous les mobiles sous Android (sauf les Sony Xperia donc) sont passés à la perforation de l’écran permettant de laisser un peu de visibilité à l’objectif installé juste en dessous. Celle-ci est placée soit dans le coin supérieur à gauche, soit au centre. Apple a donc « deux problèmes » en façade. Celui de l’objectif photo, mais également celui de la technologie Face ID qui embarque une caméra infrarouge, un illuminateur infrarouge, un capteur de proximité et un autre de lumière ambiante, entre autres.

Deux trous avec des fonctions bien distinctes

Jusqu’ici certaines personnes envisageaient un iPhone 14 avec un gros trou de perforation en forme de pilule derrière qui, tous les composants de la technologie Face ID soient réunis. Mais c’était sans compter sur la photo de ce qui pourrait bien être la partie supérieure du prochain smartphone d’Apple qui vient d’apparaître sur la toile. Celle-ci montre non seulement une découpe en forme de pilule au centre de la surface d’affichage, mais aussi une autre perforation qui permet de laisser de la place à un objectif photo pour se prendre en selfie. En fait de perforation, ce qui semble être un trou pourrait ne pas en être un ou du moins il s’agirait d’une partie réfléchissante qui ferait qu’en regardant de face le haut de l’appareil, seule la perforation en forme de pilule serait visible sur l’iPhone 14 Pro ou l’iPhone 14 Pro Max.

À quand la double authentification chez Apple ?

Selon la personne à l’origine de la publication de la photo, aucun composant de lecteur d’empreinte digitale sous l’écran ne serait prévu ce qui laisse penser que cette fonctionnalité ne sera pas présente sur le prochain mobile d’Apple, du moins pas sous sa surface d’affichage. La double authentification Face+Empreinte serait donc pour la prochaine version, l’iPhone 15. En tout cas ce qu’il faut retenir de cette image, c’est que, si elle est avérée, la face avant des iPhone va être bien différente depuis un bon moment ce qui permettra de souffler un vent nouveau sur cette entreprise qui a déjà le vent bien en poupe et pourrait ainsi séduire encore plus de personnes.

