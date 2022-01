Nouveau RED DEAL : le Xiaomi Redmi Note 10 est offert avec un forfait mobile 100Go !

Vous êtes à la recherche d'un nouveau smartphone à bas prix ? Ça tombe bien, RED by SFR a lancé un nouveau RED DEAL " Xiaomi Redmi Note 10 offert + forfait 100Go" ! Disponible jusqu'à lundi prochain, nous vous le présentons en détail dans cet article !

RED DEAL : le Xiaomi Redmi Note 10 neuf est offert

RED by SFR a lancé hier un nouveau RED DEAL vous permettant d'acquérir gratuitement un nouveau smartphone neuf à la seule condition de souscrire au forfait 100Go que nous vous détaillons en seconde partie d'article. Cette offre promotionnelle est valable jusqu'au lundi 24 janvier prochain, 23h59.

Le smartphone concerné par RED DEAL n'est autre que le Xiaomi Redmi Note 10 5G, d'une valeur de 269€ et de couleur graphite. Il pourra vous être envoyé sous 24 à 48 heures et de manière gratuite si vous optez pour la livraison en point relais. Bien entendu, votre mobile bénéficie d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat.

Neuf, vous pourrez apprécier toutes les fonctionnalités et performances de votre nouveau Xiaomi Redmi Note 10 telles que la connexion au réseau 5G, la capacité de mémoire de 128Go, le processeur MediaTeck Dimensity 700 (CPU 8 cœurs), l'affichage AdaptiveSync FHD+ 6,5 ou encore les capteurs de lumière 360°. Notez par ailleurs que les applis Google sont directement intégrées à votre smartphone.

Le forfait 100Go : en 4G et en 5G

Vous l'aurez compris, pour que le Xiaomi Redmi Note 10 vous soit offert, il vous faudra souscrire au forfait mobile 100Go pour une durée minimale de 24 mois. Celui-ci est au prix de 15€ par mois pour profiter de 100Go en 4G depuis la France métropolitaine ou de 20€ par mois si vous optez pour le réseau 5G !

Lorsque vous voyagez à travers la France métropolitaine, les DOM, l'Union européenne ou encore en Suisse et en Andorre, vous pourrez vous connecter à hauteur de 15Go et bénéficier de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble ! Depuis la France métropolitaine, vous aurez également la possibilité d'appeler vers les numéros d'Amérique du Nord et des DOM, excepté vers ceux de Mayotte.

Pour résumer, le forfait 100Go c'est :

15€/mois : 100Go en 4G depuis la France OU 20€/mois : 100Go en 5G/4G depuis la France

depuis la France OU depuis la France 15Go utilisables depuis l'UE, les DOM, la Suisse et Andorre

utilisables depuis l'UE, les DOM, la Suisse et Andorre depuis la France métropolitaine : appels illimités vers la Métropole, l'Amérique du Nord et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

depuis l'étranger* : appels, SMS et MMS illimités

*UE, DOM, Suisse, Andorre