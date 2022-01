Ces deux nouveaux forfaits mobiles avec 5Go à 4.90€ ou 100Go à 9.90€ sont à prix garanti à vie

Vous cherchez le bon plan pour changer de forfait mobile ? L'opérateur Syma Mobile dégaine deux nouvelles promotions avec 5Go à 4.90€ ou encore 100Go à 9.90€ à saisir jusqu'à mardi prochain. Découvrez ces deux abonnements sans engagement à prix garanti à vie dans cet article

Deux nouveaux forfaits pas chers à prix garanti à vie

L'opérateur Syma Mobile affiche deux nouvelles promotions en cette deuxième démarque des soldes d'hiver. Les deux offres mobiles sans engagement de durée de ce MVNO ont un atout, leur tarif préférentiel est valable sans condition de durée. Pour vous abonner à l'un de ces abonnements à partir de 4.90€, vous avez jusqu'au mardi prochain le 25 janvier. En optant pour un forfait Syma Mobile, vous ne prenez aucun risque, vous pourrez rompre votre contrat à tout moment sans aucuns frais. Selon votre budget et vos besoins en matière d'internet, vous avez le choix entre :

La promo 24/24 + 5Go à 4.90€

La promo 24/24 + 100Go à 9.90€

Ces deux forfaits illimités fonctionnent sur le réseau 3G/4G de SFR. Avec le plus connecté des deux, la 5G est proposée en option à 5€ par mois soit un forfait 5G avec 100Go à seulement 14.90€ par mois et pas seulement la première année

Quelle promo choisir : 5Go à 4.90€ ou 100Go à 9.90€ ?

Quel que soit l'abonnement mobile que vous choisirez, vous pourrez appeler à volonté depuis la France métropolitaine vers la France et les DOM mais aussi en voyage depuis les pays de l'Union européenne, les DOM, la Norvège, l'Islande ainsi que le Liechtenstein vers ces mêmes destinations et France.

Le forfait mobile le moins cher à 4.90€ par mois inclut 5Go de 4G depuis la France métropolitaine et 3Go pour vos usages à l'étranger (Union européenne, Norvège, Islande, Liechtenstein).

Le second au prix de 9.90€ vous permet de consommer jusqu'à 100Go de 4G depuis la France métropolitaine (la 5G possible à 5€ par mois en sus). Pour vos connexions internet en Europe et DOM, 6Go sont autorisés chaque mois. Avec ce forfait connecté, vous pourrez communiquer sans compter depuis la France vers 100 destinations et les mobiles Européens.