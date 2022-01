Oppo Find X3 Pro : incroyable, il est 400€ moins cher pendant les soldes

Le smartphone premium d’Oppo, le Find X3 Pro profite des soldes pour être moins cher et donc plus abordable. RED by SFR le propose en effet avec une réduction immédiate de 400€ qui fait chuter son prix à moins de 750€. Pour un smartphone avec une fiche technique si impressionnante qui vient directement concurrencer l’iPhone 13, il s’agit d’un très bon plan.

Le smartphone premium d’Oppo, le Find X3 Pro est en soldes à moins de 750€

Le dernier fleuron de la marque Oppo, le Find X3 Pro est en soldes et devient ainsi beaucoup plus accessible. C’est le meilleur moment pour s’acheter un smartphone haut de gamme digne de l’iPhone 13, du Samsung Galaxy S21 ou encore du Xiaomi Mi 11 à moindre coût. D’ailleurs en début de semaine, nous vous avons présenté une promotion exceptionnelle sur l’iPhone 13. Il n’est pas encore trop tard pour en profiter. Mais si c’est l’Oppo Find X3 Pro qui vous fait envie, c’est chez RED by SFR que vous devez aller ! En soldes avec une remise immédiate de 400€, vous pouvez acheter le Find X3 Pro à 749€ au lieu de 1149€.

La possibilité de payer votre smartphone Oppo en plusieurs fois est mise à votre disposition si vous en ressentez le besoin. Cela peut permettre d’alléger votre budget des prochains mois tout en vous faisant plaisir avec un téléphone haut de gamme. La livraison gratuite à domicile est également possible. Bénéficiez également d’une garantie de 2 ans afin de profiter de toutes les fonctionnalités de votre Oppo Find X3 Pro.

Oppo Find X3 Pro : un smartphone haut de gamme en soldes

Deux couleurs différentes sont proposées pour l’Oppo Find X3 Pro qui est actuellement en promotion : noir et bleu. Il a un poids de 207 g et a pour dimensions 9,5 x 165,2 x 9,5 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre la poussière et l'eau. Un port jack et un port USB Type-C 3.1 sont disponibles sur l'appareil. Cet appareil peut embarquer les cartes nano SIM. Au niveau de l'écran, le smartphone Find X3 Pro possède une dalle Amoled avec 3168 X 1440 px de définition, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une diagonale de 6,70 pouces. À noter que l'écran est par ailleurs équipé d'un capteur d'empreinte digitale pour vous authentifier et d'un moteur de reconnaissance faciale.

Sa puce Snapdragon 888 de Qualcomm, l’une des plus puissantes du marché actuellement, est épaulée par une RAM de 12 Go et une mémoire interne de 256 Go. Ce SoC est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz. Sur le plan réseau et connectivité, le mobile est doté de la 5G ainsi que du wifi Wi-Fi 6. L'appareil tourne sous Android 11. Il embarque une batterie de 4 500 mAh de capacité. Pour charger votre portable en un rien de temps, tirez parti de la charge rapide 30 W.

Le Find X3 Pro propose cinq objectifs pour tout ce qui est photos et vidéos, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal intègre une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté pour sa part de 50 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Concernant le troisième objectif arrière, il se caractérise par une résolution de 13 Mpx et par une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière se caractérise quant à lui par 3 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/3.0. L’objectif avant intègre, lui, 32 Mpx de résolution. Grâce à cet appareil, vous pourrez éditer ou lire vos clips vidéo en 4K. Ce portable embarque aussi un stabilisateur hybride.