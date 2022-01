iPhone 13 : il est en promotion à prix exceptionnel !

Les soldes d’hiver sont le bon moment pour un acheter un iPhone 13 en promotion. Ce n’est pas Apple qui le propose en réduction et au meilleur prix en ce moment, car le constructeur n’a que très rarement recours aux offres promotionnelles. Mais l’opérateur RED by SFR lui a osé ! Vous pourrez acheter le tout dernier iPhone 13 moins cher que chez Apple.

L’iPhone 13 est moins cher chez RED by SFR que chez Apple

Le bon plan pour un iPhone en promotion n’est pas chez Apple mais chez RED by SFR. L’iPhone 13 est toujours vendu au prix fort sur l’Apple Store c'est-à-dire à 909€. Le même prix qu’à sa sortie en septembre 2020. Il est tout de même possible d’acheter l’iPhone 13 moins cher car vous le trouverez dans le catalogue d’autres marchands. C’est ainsi qu’il est au meilleur prix chez RED by SFR car il est proposé à 859€. Il est donc moins cher de 50€. A ce prix là, l’offre ne devrait pas être disponible très longtemps.

Chez RED, vous n’êtes pas obligés de souscrire à un forfait mobile pour profiter de ce tarif exceptionnel. Vous n’avez pas non plus besoin d’être déjà client de l’opérateur. Vous pouvez acheter l’iPhone seul et celui-ci sera bien entendu débloqué et pourra être utilisé avec la carte SIM de n’importe quel autre opérateur. Si tout fois un forfait mobile RED vous intéresse, vous pourrez bénéficier d’un paiement en plusieurs fois sans frais. A savoir 4 mensualités de 214.75€ chacune.

Même en promotion, l’iPhone 13 est toujours aussi performant

L'iPhone 13 présenté en promotion pendant les soldes à 859€ est disponible en quatre couleurs différentes Bleu, Minuit, Lumière stellaire et (PRODUCT) RED. La couleur rose est actuellement en rupture de stock chez RED by SFR. Il pèse 162 g et mesure 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre la poussière et l'eau. Au niveau de l'affichage, l'écran de l'iPhone 13, smartphone d'Apple, est doté d'une dalle Super Retina avec une diagonale de 6,10 pouces, 60 Hz de taux de rafraîchissement et une définition de 2532 X 1170 px. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreinte digitale et d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Trois objectifs sont présents sur l'iPhone 13, deux à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.6. Le second objectif arrière est doté quant à lui d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Pour ce qui est de l'objectif avant, il intègre 12 Mpx de résolution. Grâce à cet appareil, lisez ou éditez vos vidéos en 4K HDR Dolby Vision.

Sa puce A14 Bionic est épaulée par une RAM de 4 Go. Le mobile a un processeur 6 cœurs. Du point de vue connectivité et réseau, l'appareil propose la 5G ainsi que le wifi Wi‑Fi 6. Du côté de l'autonomie, ce smartphone est équipé d'une batterie de 2 815 mAh de capacité avec charge sans fil ou charge rapide 20 W.