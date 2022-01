Samsung Galaxy S21 vs Galaxy S21 FE : lequel acheter ?

Vous avez envie de vous faire plaisir en vous offrant l’un des derniers téléphones portables Samsung de la gamme S21, mais hésitez encore entre le modèle Galaxy S21 et le Galaxy S21 FE 5G ? Voici quelques éléments comparés qui devraient vous aider à faire votre choix.

En ce qui concerne les couleurs, c’est un peu l’affaire de chacun. Sachez que le Galaxy S21 FE 5G est proposé en noir, vert olive, lavande ou blanc alors que le Galaxy S21 est disponible en violet, gris foncé, rose ou blanc. Les designs sont très similaires avec, peut-être un bloc optique un peu moins discret sur le Galaxy S21 que sur le Galaxy S21 FE 5G qui se fond un peu plus dans la partie arrière. Les deux profitent d’une certification IP68 les rendant totalement étanches à l’eau et à la poussière. Ils ont également tous les deux un lecteur d’empreinte digitale installé sous l’écran. Le Galaxy S21 est un peu plus léger que le Galaxy S21 FE 5G faisant 169 grammes sur la balance contre 177 grammes. Ils mesurent 7,9 mm de profil et le Galaxy S21 se montre plus compact avec une hauteur de 151,7 mm et une largeur de 71,2 mm contre, respectivement 155,7 mm et 74,5 mm.

Une plus grande autonomie et une puissance de calcul plus importante pour le Galaxy S21 FE 5G

Le fait que le Galaxy S21 FE 5G est un peu plus imposant vient peut-être du fait de la capacité de sa batterie qui est plus importante : 4500 mAh contre 4000 mAh ce qui lui donne plus d’autonomie. Les deux mobiles supportent la charge à 25 watts en mode filaire. Ils peuvent se recharger sans fil et offrir la charge inversée (ou partagée comme ils l’appellent chez Samsung) pour alimenter un autre appareil mobile qu’il s’agisse d’un smartphone ou d’un accessoire comme une paire d’écouteurs, par exemple. Les deux mobiles sont compatibles 5G, mais alors que le Galaxy S21 FE 5G propose du Wi-Fi 6, le Galaxy S21 offre du Wi-Fi 6E, avec un routeur compatible. Ils supportent deux cartes SIM, mais pas de carte mémoire. Des deux, c’est le Galaxy S21 FE 5G qui est le plus puissant avec sa puce Qualcomm Snapdragon 888 associée à 6 ou 8 Go de mémoire vive contre la puce Samsung Exynos 2100 installée dans le Galaxy S21 avec 8 Go de RAM.

Samsung Galaxy S21 FE acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

624,00 € Fnac Marketplace

Rakuten 637,00 € acheter Rakuten

Boulanger 759,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

Lequel à l’écran le plus intéressant ?

Si vous cherchez le plus grand écran, il est intégré au sein du Galaxy S21 FE 5G mesurant 6,4 pouces sur une dalle AMOLED et affichant une définition de 1080x2400 pixels compatible HDR10+ et 120 Hz alors que le Galaxy S21 a une surface d’affichage plus petite, sur 6,2 pouces en diagonale, mais proposant une meilleure lisibilité puisqu’il peut monter jusqu’à une définition de 1440x3200 pixels, aussi HDR10+ et 120 Hz. Enfin, pour la photo, le Galaxy S21 FE 5G fait des compromis puisqu’il est moins bien équipé que le Galaxy S21 proposant, respectivement, des configurations de 12+12+8 mégapixels contre 64+12+12 mégapixels au dos. Par contre, le Galaxy S21 FE 5G propose un capteur de 32 mégapixels à l’avant contre un 12 mégapixels sur le Galaxy S21.