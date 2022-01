SOLDES : Un iPhone SE à moins de 300€, c’est incroyable !

Pour cette dernière démarque des soldes, nous vous avons trouvé un iPhone SE à moins de 300€ ! Vous ne rêvez pas, un smartphone Apple aussi peu cher, c’est possible. Il s’agit d’un iPhone reconditionné comme neuf. Grâce à un code promo, son prix chute encore. Voici comment vous pourrez en profiter.

Un code promo fait chuter le prix de l’iPhone SE reconditionné à moins de 300€

La qualité des smartphones Apple fait l’unanimité mais leur prix ne permet pas à tout le monde d’en profiter. L’iPhone reconditionné est LA solution magique. Acheter un iPhone reconditionné comme neuf mais beaucoup moins cher. Nous vous proposons de regarder l’offre proposée par CertiDeal pendant ces soldes d’hiver. L’iPhone SE 2020 de couleur rouge est vendu à 300.90€ alors que neuf il vaut encore 489€ !

Mais vous pouvez encore faire baisser son prix grâce au code promo SOLDES20. En ajoutant ce code promo dans votre panier, bénéficiez d’une remise supplémentaires de 20€. Ainsi, votre iPhone SE ne vous coûtera plus que 280.90€. On vous avait bien dit que vous pouviez l’acheter à moins de 300€ grâce à notre bon plan du jour.

Cet iPhone SE rouge est reconditionné comme neuf c'est-à-dire que son écran est comme neuf et que sa coque est en parfaite état. Il a été testé et est garanti 24 mois par CertiDeal. Vous n’avez plus aucune raison de ne pas franchir le cap du smartphone reconditionné !

Toutes les caractéristiques de l’iPhone SE 2020 reconditionné

L'iPhone SE 2020 reconditionné à moins de 300€ est disponible en rouge. Il pèse 148 g et mesure 138.4 x 67.3 x 7.3 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP67, une protection contre la poussière et l'eau. Un port Propriétaire 2.0 est disponible sur l'appareil. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM sur votre mobile. L'iPhone SE, smartphone d'Apple, est équipé d'un écran LCD de 1334 X 750 px de définition, d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz et de 4,70 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale.

Sa puce A13 Bionic est épaulée par une RAM de 3 Go. Ce SoC a un processeur 8 cœurs cadencé à 2,65 GHz. Le portable utilise la version iOS 13. Sa batterie est dotée d'une capacité de 1 821 mAh. Pour recharger votre portable à tout moment, vous apprécierez la charge sans fil et la charge rapide.

Voici quelques informations qui intéresseront les amateurs de photo : l'iPhone SE embarque deux modules photos, un module arrière et un module frontal. L'objectif principal possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, l'objectif avant est doté d'une résolution de 7 Mpx. Cet appareil se caractérise par un stabilisateur optique. Par le biais de cet appareil, vous pourrez capturer vos vidéos en 4K.