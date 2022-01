Recharge de batterie à 120 watts et bientôt 165 watts mais jusqu’où iront-ils ?

Il est établi que les smartphones ne pourront pas de sitôt offrir une autonomie supérieure à deux jours au maximum. Alors pour faire passer la pilule, les fabricants redoublent d’effort pour proposer un temps de charge aussi réduit que possible. Après les charges à 120 watts, celles à 165 watts devraient arriver. Mais jusqu’où iront-ils ?

Lorsque les premiers smartphones sont arrivés sur le marché, ils arrivaient à tenir une journée mais pas beaucoup plus et si on leur demandait de lancer une application comme la navigation par GPS ou d’autres activités gourmandes en ressources, on devait nécessairement passer par la case recharge en milieu de journée. Depuis, si les choses se sont un peu améliorées, elles ne sont pas vraiment satisfaisantes pour autant. En effet, il est quasiment impossible de trouver un smartphone qui tient deux jours d’utilisation intensive sans qu’il ne réclame d’être branché. Il semble que les technologies actuelles ne permettent pas d’aller plus loin d’autant que les fabricants font la surenchère de puissance (et donc souvent liée à la consommation d’énergie) pour proposer des mobiles toujours plus performants, au détriment d’une autonomie d’une journée et demie mais pas plus.

Pour pallier cette autonomie, les fabricants cherchent par tous les moyens à nous permettre de recharger les batteries en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Si certains constructeurs se montrent assez timides sur les avancées technologiques qu’ils proposent, d’autres en font un argument marketing mis en avant pour séduire un public aussi large que possible. Les sociétés comme Xiaomi, Oppo, Vivo, realme, OnePlus ou encore Huawei sont en avance sur ce point notamment face à Apple, Samsung, Google, Sony ou encore Motorola plus prudents. Les premiers permettent notamment de charger avec une puissance égale ou supérieure à 65 watts alors que les premiers sont limités à 25 ou 30 watts.

50, 80, 120 et bientôt 165 watts…

Actuellement, sur le marché français, le mobile qui se charge le plus rapidement est le Xiaomi 11T Pro supportant la charge à 120 watts et demandant moins de 27 minutes pour une recharge complète, d’après nos tests. Le prochain Oppo Find X5 Pro est attendu avec une charge supportant 80 watts.

Le smartphone gaming Nubia Red Magic 6s Pro que nous avons aussi testé peut accepter la charge à 66 watts pour la version européenne mais la version chinoise permettait une charge à 120 watts. La prochaine version, le Red Magic 7 vient d’être certifié pour proposer une charge à 165 watts, du moins pour la version chinoise. Son adaptateur a même été pris en photo livrant les informations techniques sur ses capacités. Cela représenterait la puissance de charge la plus élevée à ce jour pour un smartphone.

Oppo valide son chargeur à 160 watts

La marque Oppo n’est pas la dernière dans ce domaine de la charge rapide. En effet, le fabricant a déjà fait des démonstrations de temps de charge réduit et devrait prochainement proposer un adaptateur de 160 watts. Il vient effectivement d’être certifié par les autorités compétentes supportant le protocole de charge rapide maximum 20 V 8A soit 160 watts. Il pourrait servir aux prochains smartphones très haut de gamme de la marque ou à ses partenaires. L’an passé, Xiaomi faisait la démonstration d’un Mi Mix 4 capable de supporter la charge à 200 watts. Finalement, il sort avec le support d’une charge à 120 watts.