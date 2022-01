Le Oppo Find X5 Pro en photo et une partie de ses caractéristiques techniques en fuite

Après une série Find X3 particulièrement réussie, le fabricant chinois Oppo s’apprête à dévoiler la nouvelle série de smartphones Find X5. La version Pro semble l’objet d’une fuite concernant ses caractéristiques techniques, mais aussi ses faces avant et arrière qui ont pu être prises en photo et dont voici tous les détails.

Oppo Find X5 Pro : découvrez-le en photo

La prochaine série de smartphones Oppo Find X5 devrait logiquement être présentée d’ici la fin du mois de mars 2022. Elle pourrait compter dans ses rangs les modèles Lite, Neo et Pro du mobile Premium au haut de gamme. Le smartphone le plus avancé technologiquement sera donc le Oppo Find X5 Pro qui doit venir succéder au Find X3 Pro, sans passer par le Find X4 Pro, étant donné que le chiffre 4 porte malheur en Asie. Fin décembre, nous vous présentions un rendu extrêmement réaliste de ce qui pourrait être le prochain Oppo Find X5 Pro notamment avec son bloc d’optiques à l’arrière incrusté dans le moule de la coque arrière avec une forme un peu moins conventionnelle que celle du modèle actuel. Il semble que ce format soit effectivement celui adopté par le prochain haut de gamme de la marque chinoise puisqu’un individu a réussi à poster des photos du dos et de la façade de ce qu’il semble être le Find X5 Pro.

Un dos inspiré du précédent modèle

L’individu répondant au pseudonyme Andy001231 a posté deux images et quelques détails techniques sur ce qu’il pense être le futur Find X5 Pro. La première photo montre clairement le dos du smartphone qui semble être en verre, brillant dans une finition blanche. En bas à droite, on peut y voir le logo du fabricant, mais également celui d’une autre société : Hasselblad. Celle-ci est partenaire de OnePlus pour la conception de ces optiques et le traitement photo. Elle a notamment travaillé sur la série OnePlus 9. Étant donné que Oppo et OnePlus se sont particulièrement rapprochés l’année dernière, il est finalement assez peu étonnant que Oppo récupère les avancées technologiques entreprises avec OnePlus pour ses propres appareils. Si cela se confirme, il faut donc s’attendre à voir « une petite touche d’Hasselblad » sur les futurs mobiles de la marque.

Une puce spéciale rien que pour le traitement des photos ?

Le bloc optique à l’arrière de ce qui pourrait bien être le futur Oppo Find X5 Pro est marqué par une mention : « Powered by MariSilicon ». Il s’agit d’un processeur développé par Oppo dont le rôle est d’optimiser le rendu photo et dont nous attendons avec impatience tous les détails techniques pour savoir quel est précisément son rôle et quelles sont ses capacités. Avec cette technologie, le fabricant espère gagner en compétence sur la photo figurant déjà parmi les meilleurs du marché, mais aussi les plus innovants à l’image du microscope intégré sur le Find X3 Pro, particulièrement original.

Quelles caractéristiques techniques sont attendues ?

Le prochain Oppo Find X5 Pro est attendu avec une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 pour offrir les meilleures performances possibles. L’appareil embarquerait 12 Go de mémoire vive avec la possibilité d’ajouter 3 Go de RAM virtuel et il y aurait un espace de stockage de 256 Go interne. Il se pourrait également qu’il profite d’un écran AMOLED LTPO 2.0 pouvant faire varier sa fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz avec une très haute définition pour une excellente lisibilité. Il aurait une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant le système de charge à 80 watts ainsi qu’une charge sans fil de 50 watts.

Pour la partie photo devenue un enjeu crucial sur ce segment de marché, le Oppo Find X5 Pro est attendu avec un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels stabilisé associé à un autre capteur Sony IMX766 pour les prises de vue en mode grand-angle et un dernier objectif de 13 mégapixels serait aussi de la partie. La source de la fuite n’indique pas la présence d’un capteur microscope comme le Find X3 Pro mais précise que le capteur frontal serait un Sony IMX709 de 32 mégapixels. Les capteurs Sony IMX766 et IMX709 sont aussi de la partie sur les mobiles de la série Oppo Reno7 annoncés fin novembre pour le marché chinois en attendant une date de disponibilité pour la France. Le Find X5 Pro serait animé par Android 12 avec une surcouche logicielle ColorOS 12.