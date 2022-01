Test Red Magic 6s Pro : une recette gaming qui gagne en style et en performances

La marque Red Magic est dédiée à la conception de smartphones orientés gaming. Ils sont ainsi dotés d’un design très racé et des meilleures performances pour les joueurs les plus exigeants. Après un Red Magic 6 particulièrement réussi, le fabricant propose désormais une autre version, le Red Magic 6s Pro profitant d’une plus grande puissance et d’un design spécial laissant apparaître quelques composants dont son système de refroidissement éclairé de 4 LED colorées. Nous avons pu passer un moment avec lui et voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques du Red Magic 6s Pro :

Écran AMOLED de 6,8 pouces, 1080x2400 pixels 165 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 888+

16 Go de mémoire vive

128/256 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 64+8+2 mégapixels

Capteur frontal 8 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 5050 mAh compatible charge 66 watts

Système d’exploitation : Android 11 avec une surcouche logicielle RedMagic OS 4.0

Design du Red Magic 6s Pro

Le smartphone Red Magic 6s Pro propose un design qui est comme son prédécesseur, le Red Magic 6 présenté en Chine en mars 2021, à l’image des autres mobiles gaming donc racé notamment au niveau de son dos particulièrement travaillé pour l’occasion. En effet, si le Red Magic 6 propose une coque arrière relativement sobre, celle du Red Magic 6s Pro est bien plus détaillée.

Une moitié est ainsi transparente laissant voir le dessin de quelques composants avec les mentions des caractéristiques les plus marquantes pour ce modèle : Processeur Qualcomm, taux de rafraîchissement, type de mémoire vive embarquée, présence de caméras aidée par l’intelligence artificielle et nombre de rotations par minute réalisé par le ventilateur visible et éclairé par 4 LED rouge, vert, bleu et jaune lorsqu’il fonctionne. L’effet est saisissant et plutôt joli avec une belle harmonisation de l’ensemble. L’air dégagé par le système de ventilation du processeur est extrait par une grille située sur la tranche droite de l’appareil lorsqu’on le tient en mode portrait. Elle est placée entre le bouton de mise en veille et la gâchette sensitive de gauche. Il y en a une autre, à l’extrémité droite lorsqu’on tient le mobile en position horizontale (mode paysage). Une autre grille est également présente, sur la tranche gauche cette fois, en exacte opposition, comme sur le Red Magic 6. Nous avons également droit aux mêmes touches et aux mêmes connectiques que sur ce dernier. Selon nous, l’emplacement de la prise casque n’est pas idéal, car bloqué par la main gauche. Le bouton-poussoir rouge permet de lancer l’interface de jeux pour accéder aux jeux vidéo installés sur le smartphone et pouvoir configurer certains paramètres.

Comme le Red Magic 6, le Red Magic 6s Pro peut supporter deux cartes SIM, mais pas de carte mémoire ce qui est un peu dommage surtout pour un mobile de gaming appelé à installer plusieurs jeux souvent occupant beaucoup d’espace de stockage. Le Red Magic 6s Pro est proposé avec 128 ou 256 Go. À titre de comparaison, l’Asus ROG Phone 5s Pro est disponible avec 512 Go de mémoire interne. Toutefois, les deux smartphones ne sont pas au même prix, le Red Magic 6s Pro étant plus abordable. Les dimensions du Red Magic 6s Pro sont identiques à celles du Red Magic 6 soit 169,86 mm de haut pour 77,19 mm de large et 9,5 mm d’épaisseur (9,7 mm d’épaisseur pour le Red Magic 6). Son poids est de 215 grammes contre 239 grammes pour le mobile d’Asus et 9,9 mm d’épaisseur. Le Red Magic 6s Pro est donc lourd, bien plus que la moyenne des smartphones classiques, mais finalement moins que le ROG Phone 5s Pro.

Pour l’audio, le téléphone utilise le haut-parleur situé au-dessus de l’écran ainsi que celui qui est placé sur la tranche inférieure. Le rendu est plutôt cohérent. Le smartphone délivre un son assez puissant qui peut suffire pour quelques petites vidéos, mais nous conseillons de brancher un casque pour en profiter de manière beaucoup plus qualitative. Afin de proposer une expérience connectée la plus aboutie, le Red Magic 6s Pro, comme le Red Magic 6 et l’Asus ROG Phone 5s Pro, est compatible 5G et propose également du Wi-Fi 6E (plus rapide que le Wi-Fi 6) ce qui lui permet d’utiliser les meilleurs canaux sans fil disponibles afin d’établir une connexion stable. En outre, cela lui apporte également un très haut débit si, bien entendu, le routeur utilise ce protocole. L’appareil est également compatible NFC ce qui signifie qu’on peut l’appairer instantanément avec d’autres dispositifs et qu’on peut payer sans contact avec.

Ecran, on reprend les mêmes et on recommence…ou presque

Sans grande surprise, l’écran du Red Magic 6s Pro est identique à celui proposé sur le Red Magic 6 à une exception. En effet, la nouvelle version profite d’une surface d’affichage offrant un taux d’échantillonnage tactile supérieur au précédent.

Ainsi, on profite de 720 Hz contre 500 Hz pour le Red Magic 6. Rappelons que cette caractéristique correspond au nombre de fois où l’écran est rafraîchi pour détecter une entrée (pression sur l’écran). Pour une fréquence de 500 Hz, cela revient à un rafraîchissement de toutes les 2 ms alors que pour 720 Hz, on obtient une détection toutes les 1,39 ms. La différence est assez faible, mais pour certains joueurs parmi les plus exigeants, cela peut représenter beaucoup. Pour la fréquence de rafraîchissement de l’écran, on peut toujours compter sur 165 Hz au maximum avec la possibilité de moduler entre 60, 90, 120 et 165 Hz depuis les paramètres. L’Asus ROG Phone 5s Pro monte à 144 Hz au maximum avec un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz. Sur le Red Magic 6s Pro, un mode automatique aurait été le bienvenu afin de laisser l’appareil choisir la meilleure fréquence selon les applications. Rappelons que plus la fréquence est élevée et plus l’affichage est réactif et fluide, mais plus la batterie est sollicitée. La fréquence peut être affichée dans la barre des notifications. Concernant l’affichage pur, il est possible de sélectionner Normal, Vivid Mode, naturel, P3 ou sRGB, mais également de choisir la température des couleurs de manière totalement personnalisée ou selon des critères prédéfinis. Un mode d’affichage sombre est prévu et une option pour limiter la fatigue des yeux.

Les performances, difficile de faire mieux

C’est l’une des rares différences avec le Red Magic 6, le Red Magic 6s Pro embarque la version boostée du Snapdragon 888, un Soc Qualcomm Snapdragon 888+ dont la fréquence d’horloge a été revue à la hausse pour offrir de meilleures performances. Il est associé à 16 Go de mémoire vive au format LPDDR5 comme cela est mentionné à l’arrière du smartphone. À titre de comparaison, les Lenovo Legion Phone 2 Pro et ROG Phone 5 proposent aussi des déclinaisons avec 16 Go. Rappelons que la capacité de stockage du Red Magic 6s Pro est de 128 Go ou 256 Go ce qui peut paraître finalement léger surtout lorsqu’on sait qu’il n’est pas possible d’ajouter une carte mémoire. Concernant les performances, le Red Magic 6 se promenait déjà alors autant dire que le Red Magic 6s Pro est particulièrement à l’aise, et ce avec n’importe quelles applications exécutées avec vélocité et rapidité, sans aucune saccade. On remarque d’ailleurs cette rapidité d’exécution, couplée avec la réactivité de l’écran, en faisant apparaître les informations de la barre de notifications. Celle-ci descend extrêmement rapidement. Les menus sont parcourus avec une excellente fluidité et jamais nous n’avons eu de ralentissement lors de notre phase de test. Afin de comparer les performances brutes obtenues avec les Red Magic 6s Pro, nous lui avons soumis plusieurs outils de mesure dont voici les principaux résultats.

Une interface particulière, mais finalement assez familière

Comme sur le Red Magic 6, le Red Magic 6s Pro est équipé d’Android 11 avec une surcouche logicielle Red Magic OS.

Les fonctions sont donc similaires entre les deux appareils et on profite des mêmes paramètres. Notez que ceux-ci ne sont pas tous traduits et ce n’est rien de le dire, car effectivement, nous avons constaté que, finalement, la majorité des menus des paramètres s’affichent en anglais alors que nous avons bien sélectionné le français comme langue principale. Cela ne devrait pas vraiment poser de problèmes aux joueurs habitués à rencontrer la langue de Shakespeare, mais cela ne fait pas très « fini ». Certains panneaux d’informations, notamment ceux disponibles dans l’interface de jeu sont même proposés en chinois… Il y a donc encore un petit peu de travail sur la localisation pour les équipes de la marque. Pour en savoir plus sur l’interface complète, nous vous invitons à lire notre test du Red Magic 6 puisque similaire.

Et pour les photos, quels résultats ?

Vous avez bien compris que faire des photos n’est pas l’activité principale de cet appareil et même un critère de choix pour certains, mais malgré tout, le Red Magic 6s Pro propose exactement la même configuration que le Red Magic 6. Il est donc équipé d’un capteur photo principal de 64 mégapixels conçu par Samsung ouvrant à f/1,79. Il y a également un capteur secondaire de 8 mégapixels pour les photos grand-angle sur 120 degrés et un dernier objectif de 2 mégapixels est là pour aider à l’optimisation des portraits. L’interface de l’application Appareil photo est très classique. On apprécie d’avoir immédiatement sous le pouce la possibilité de passer d’un niveau de zoom 0,5x, 1x, 2x, 5x et 10x. Plusieurs modes sont disponibles : photo, vidéo, night, portrait, pro et « camera-family ». Sous ce nom (pas traduit) se cachent beaucoup d’autres modes de prises de vue plus ou moins ludiques. Il faut les essayer pour les apprivoiser. Certains sont plus faciles à comprendre que d’autres.

Pour les selfies, l’appareil est doté d’un capteur de 8 mégapixels. Globalement, comme pour le Red Magic 6, les clichés réalisés avec la version Red Magic 6s Pro sont tout à fait satisfaisants avec des couleurs plutôt fidèles et un bon piqué avec de nombreux détails. Par contre, on regrette que le mode macro ne profite pas d’une mise au point, ce qui peut rendre son utilisation un peu délicate. La différence de captation de la lumière est très importante lorsqu’on passe du capteur principal à celui pour l’ultra grand angle qui mérite alors d’avoir une scène suffisamment claire pour proposer des résultats corrects.

Une grande batterie pour une bonne autonomie

Comme le Red Magic 6, le Red Magic 6s Pro est équipé d’une batterie ayant une capacité de 5050 mAh. Elle supporte la charge à 66 Watts. Le modèle de test que nous avons pu essayer était livré avec un bloc d’alimentation de 30 Watts seulement, à la manière du Red Magic 6. Avec lui, nous avons pu passer de 15% à 52% en 15 minutes environ. Pour aller plus vite, il faut donc se procurer un bloc d’alimentation plus puissant qui devrait permettre de passer de 5 à 80% en moins de 30 minutes. La consommation exacte est particulièrement délicate à évaluer étant donné que le smartphone peut consommer beaucoup comme assez peu dépendant principalement des applications exécutées, mais également des jeux joués ainsi que leur niveau de détail. Comme le Red Magic 6, disons que l’on peut jouer de manière intensive avec un maximum de détails pendant une grosse demi-journée avant de devoir le recharger. Doté d’une batterie de 6000 mAh (compatible charge 65 watts avec bloc fourni), l’Asus ROG Phone 5s Pro a une meilleure autonomie à usage équivalent.

Notre avis sur le Red Magic 6s Pro

Proposé à un prix de 729 € en version transparente avec 16+256 Go, le Red Magic 6s Pro est plus abordable que l’Asus ROG Phone 5s Pro avec un style bien particulier que certains apprécieront tandis que les autres passeront leur chemin sans même se retourner. Les LED installées sur le système de ventilation peuvent aussi faire tourner les têtes. Mais ce qu’il faut bien comprendre avec ce smartphone c’est qu’il offre des performances parmi les meilleures tout comme son écran, des atouts que les joueurs les plus exigeants aiment avoir dans leur camp, sans oublier les autres services de la vie quotidienne exécutés avec brio et vélocité. Il reste à traduire l’intégralité de l’interface pour une meilleure cohérence et un plus grand respect.