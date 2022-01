Un aperçu réaliste pour le prochain smartphone Huawei Mate 50 ?

Le géant chinois vient à peine de dévoiler les versions internationales du très haut de gamme P50 Pro et du smartphone pliant P50 Pocket. Ils devraient être rejoints par les futurs Mate 50 et Mate 50 Pro qui pourraient débarquer à l’automne prochain et dont certaines personnes pensent connaître le design. En voici un aperçu plutôt réaliste.

Après une présentation fin juillet pour le P50 Pro, c’est seulement maintenant qu’il est disponible sur le marché français proposé à prix de 1199 € en version Cocoa Gold, dorée ou Golden Black, noire. Le P50 Pocket est aussi disponible en version Premium Edition, dorée et d’ici quelques jours, la version blanche sera également proposée. Habituellement, les séries P de Huawei sont annoncées au printemps et à l’automne, c’est au tour de la série des Mate qui profitent de nombreuses innovations alors que les modèles P embarquent les toutes dernières technologies de la marque en matière de design et de photographie.

Des rendus plutôt réalistes du prochain Huawei Mate 50

L’année 2021 a été très particulière et la société a été contrainte de reporter la sortie des Mate 50 à 2022 pour des raisons de pandémie, difficulté d’approvisionnement, positionnement marketing dans la gamme et par rapport à la concurrence. Ainsi, c’est le site equalleaks.com qui publie des visuels de ce qui pourrait être le rendu du prochain smartphone Huawei Mate 50. On peut y voir un écran incurvé qui doit être une dalle AMOLED ayant des bords extrêmement fins. Le capteur photo frontal est installé derrière un poinçon, au centre en haut de l’écran.

Au dos, on peut voir un très grand cercle, caractéristique du design des blocs d’optiques des séries Mate. Celui-ci contient trois capteurs photo du smartphone ainsi qu’un flash qui serait installé au centre. Certaines sources avancent la présence d’un objectif ultra grand-angle et d’un téléobjectif permettant un de réaliser un zoom optique 5x.

Quelles autres caractéristiques sont attendues ?

Pour le Mate 50, Huawei pourrait utiliser sa puce propriétaire Kirin 9000 embarquant la 5G ou un Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 en version 4G, le fabricant étant toujours sous les sanctions américaines ne pouvant utiliser les technologies 5G US. On attend un écran de taille moyenne sur le Mate 50. Les rumeurs font état d’une surface d’affichage qui mesurerait entre 6,28 et 6,38 pouces, bien entendu sur une dalle AMOLED. Le mobile devrait fonctionner sous HarmonyOS 3.0.