Nouvelles promos B&You de Bouygues Telecom : 5 forfaits illimités à partir de 4.99€ par mois

Les nouvelles promotions B&You sont arrivées aujourd'hui avec cinq forfaits illimités à prix canon. Vous allez pouvoir contacter vos proches sans compter et profiter de l'internet mobile sur le réseau Bouygues Telecom. De 5Go à 130Go, découvrez ces abonnements de téléphones à partir de 4.99€ par mois

Nouvelles Série spéciales B&You à partir de 4.99€ par mois

Bouygues Telecom lance aujourd'hui cinq forfaits mobiles à prix avantageux et pas seulement la première année. Ces offres B&You sont par ailleurs sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement mobile dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais. De 5Go à 130Go à partir de 4.99€ par mois, ces cinq forfaits conviennent à tous types d'utilisateurs.

Ces offres B&You sont disponibles pour toute nouvelle souscription avant le 2 février pour la Série 5Go et 40Go et avant le 8 févier pour les trois autres.

B&You : de 5Go à 130Go de 4G

Les forfaits B&You permettent aux utilisateurs de communiquer sans compter, aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Europe et les DOM. Vous pourrez en effet appeler et échanger des SMS et MMS à volonté.

En matière d'internet, ces forfaits pas chers englobent :

5Go en France; depuis l'Europe et les DOMà 4.99€ par mois

en France; depuis l'Europe et les DOMà 4.99€ par mois 40Go en France, dont 7Go depuis l'Europe et les DOM à 9.99€ par mois

depuis l'Europe et les DOM à 9.99€ par mois 70Go en France, dont 15Go depuis l'Europe et les DOM à 12.99€ par mois

depuis l'Europe et les DOM à 12.99€ par mois 100Go en France, dont 15Go depuis l'Europe et les DOM à 14.99€ par mois

depuis l'Europe et les DOM à 14.99€ par mois 130Go en France, dont 20Go depuis l'Europe et les DOM à 18.99€ par mois

Envie de passer à la 5G ? La série spéciale 130Go 5G sans engagement de Bouygues Telecom est toujours d'actualité au prix de 24.99€ par mois et ce jusqu'au 28 février,