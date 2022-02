Samsung Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G et Galaxy A73 5G, les choses se précisent sérieusement

D’ici peu, la marque Samsung devrait renouveler sa gamme de smartphones du milieu de marché avec les modèles Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G et Galaxy A73 5G. Si quelques fuites ont été repérées ici ou là, les choses se précisent quant au lancement de ces téléphones qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines

Nous ne savons pas précisément quand les nouveaux smartphones Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G et Galaxy A73 5G seront officiellement annoncés. Il est possible qu’une annonce pour le marché indien soit particulièrement imminente pour le marché indien et nous n’avons pas d’informations sur un lancement mondial immédiat ou d’abord dans certains pays puis d’autres. Le 9 février, Samsung doit prendre la parole pour présenter sa série phare, les Galaxy S22 et il fait peu de doute qu’une annonce pour les Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G et Galaxy A73 5G trop proche nuirait aux deux messages que souhaiterait faire passer le fabricant afin de toucher un public aussi large que possible. Un créneau plus probable pourrait être celui du salon du Mobile World Congress de Barcelone qui doit se dérouler en Espagne à partir du 28 février. Les nouveaux mobiles pourraient ainsi y faire l’objet d’une présentation officielle, histoire de relancer la machine et de continuer à faire parler de Samsung.

Des traces des smartphones un peu partout

Les Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G viennent d’être repéré sur les pages support du site officiel Samsung Inde et que le Galaxy A73 5G vient d’obtenir sa certification BIS, comme objet électronique prêt à être mis sur le marché. Les Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G avaient déjà été repérés dans les listes de certification BIS et des rendus du Galaxy A53 5G mais aussi du Galaxy A33 5G ont été publiés sur la toile. Le Galaxy A73 5G a aussi été rendu sur des images particulièrement réalistes.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

Si on en croit les rumeurs, le Galaxy A33 5G sera le plus abordable et viendra remplacer le Galaxy A32 5G lui apportant un écran AMOLED contre du LCD précédemment, sur 6,4 pouces avec une meilleure définition aussi. Il serait animé par une puce MediaTek avec quatre capteurs photo dont un module principal de 48 mégapixels, un capteur grand-angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels, soit comme l’actuel Galaxy A32 5G mais le traitement photo devrait être supérieur. On attend une batterie de 5000 mAh.

Samsung Galaxy A32 5G acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

324,90 € Amazon Marketplace

Darty 329,00 € acheter Darty

Fnac 329,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

Pour le Galaxy A53 5G qui succède au Galaxy A52 5G, il se dit qu’il pourrait disposer d’un écran de 6,5 pouces AMOLED alimenté par une puce Exynos 1200 avec aussi quatre capteurs photo au dos avec une configuration de 64+8+5+2 mégapixels. La batterie aurait une capacité de 5000 mAh, soit 500 mAh de plus qu’actuellement. Il serait certifié IP67 le rendant résistant à l’eau et à la poussière.

Samsung Galaxy A52 acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

331,99 € Amazon Marketplace

Rakuten 354,00 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 355,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Samsung Galaxy A52s acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

331,00 € Amazon Marketplace

Rakuten 344,99 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 365,19 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Enfin, le Galaxy A73 5G vient remplacer le Galaxy A72 5G avec un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement élevée, un processeur Qualcomm Snapdragon 750G et une batterie de 5000 mAh, au moins. Le chargement à 33 watts serait prévu.