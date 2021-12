Fuite du design et des caractéristiques du futur Samsung Galaxy A73

Le géant sud-coréen est actuellement en train de revoir ses gammes de smartphones pour le milieu du marché et plus particulièrement les appareils appartenant à la série Galaxy A dont le futur Galaxy A73 fait partie. Des visuels réalistes ainsi qu’une partie de sa fiche technique ont été dévoilés bien avant la présentation officielle. En voici tous les détails.

Le futur smartphone Samsung Galaxy A73 devrait logiquement remplacer l’actuel Galaxy A72. Il pourrait profiter d’une certification IP67 ou IP68 ce qui le rendrait totalement étanche à l’eau douce et à la poussière et pourrait ainsi marquer une différence significative avec les autres mobiles du marché dans les mêmes prix. Un rendu réaliste a été publié sur le site zoutons.com ce qui présage certainement du design de l’appareil reprenant les grandes lignes de son prédécesseur.

Quelques évolutions par rapport au précédent

Selon le site zoutons.com, le futur smartphone Samsung Galaxy A73 disposerait d’un écran de 6,7 pouces de 1080x2400 pixels rafraîchit à 90 Hz, comme le Galaxy A72. Il devrait embarquer une configuration photo de 4 capteurs au dos sans plus de précision pour le moment sauf pour le module principal qui serait doté d’un objectif de 108 mégapixels contre 64 mégapixels pour le Galaxy A72. Il serait animé par une puce Qualcomm Snapdragon 750G, une montée en puissance par rapport au Snapdragon 720G et pourrait être associée à 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage contre 6 Go pour le Galaxy A72.

Une charge plus rapide et une plus moindre épaisseur

Le Samsung Galaxy A73 pourrait profiter d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec la possibilité d’une charge à 33 watts, une progression par rapport au 25 watts du bloc d’alimentation pouvant alimenter la batterie du Galaxy A72. Selon OnLeaks, le mobile mesurerait 163,8x76 mm pour une épaisseur de seulement 7,6 mm soit une belle cure d’amincissement puisque le Galaxy A72 fait 8,4 mm. Le châssis est en plastique. Selon certaines rumeurs, le nouveau smartphone Samsung Galaxy A73 pourrait être officiellement annoncé dans le courant du mois de décembre et serait proposé à un prix de 450 dollars. Il ne reste plus qu’à patienter quelques jours pour en savoir plus.