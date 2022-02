Les smartphones Samsung Galaxy S22 fabriqués à partir de plastiques recyclés tels que des filets de pêche

Alors que la présentation officielle de la nouvelle série de smartphones haut de gamme Galaxy S22 doit avoir lieu le 9 février, la marque communique sur le fait qu’ils seront les premiers appareils à profiter de plastiques recyclés récupérés dans l’océan, comme des filets de pêche.

Pour répondre aux attentes des militants écologistes, mais également à celles des clients de plus en plus exigeants et conscients des enjeux environnementaux, le géant sud-coréen a ainsi déclaré que les nouveaux téléphones Galaxy S22 seront les premiers à intégrer des éléments en plastiques recyclés liés à l’océan. La marque communique sur le fait qu’il s’agit de déchets plastiques de différentes tailles, abandonnés et situés à moins de 50 km des côtes dans des communautés ou des zones où la gestion des déchets est inexistante ou inefficace. La société prévoit de faire de même pour l’ensemble de ses gammes de produits dans les mois à venir.

Plus de matériaux recyclés post consommation et de papier recyclés

Samsung a ainsi déclaré dans un communiqué que : « Ces appareils reflèteront nos efforts continus pour éliminer les plastiques à usage unique et étendre l’utilisation d’autres matériaux respectueux de l’environnement, tels que les matériaux recyclés post-consommation et le papier recyclé. » Dans son communiqué, la firme veut sensibiliser les consommateurs sur le fait que 640 000 tonnes de filets de pêche seraient abandonnées et jetées chaque année dans les océans. Ils sont responsables de la création de pièges pour les occupants des fonds marins et plus généralement de la vie marine, de l’endommagement des récifs coralliens et des habitats naturels, sans parler du fait qu’on peut retrouver des particules dans notre nourriture.

En donnant une nouvelle vie aux filets de pêche et plus globalement aux plastiques récupérés dans les océans, la société cherche à illustrer le meilleur moyen pour préserver les ressources de notre planète et s’engage à lutter contre la pollution plastique des espaces marins. Nul doute que Samsung évoquera ce sujet lors de la présentation officielle de la gamme des smartphones Galaxy S22 qui donnera tous les détails techniques et physiques des Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra.

