Smartphones reconditionnés : un geste d’amour pour la planète qui fait du bien à votre portefeuille

Pendant ce mois de février où l’on parle beaucoup d’amour et de cadeau, faire un geste éco-responsable pour l’achat d’un smartphone est clairement une bonne idée. Que ce soit pour faire plaisir à votre partenaire à la Saint Valentin ou tout simplement pour remplacer votre actuel smartphone, opter pour un smartphone reconditionné plutôt que pour un neuf peut être bénéfique pour tout le monde. En plus, de superbes offres sont proposées spécialement pour l’occasion chez Bouygues Telecom !

Des smartphones reconditionnés haut de gamme pour presque rien

Jusqu’au 21 février 2022, Bouygues Telecom vous offre la possibilité de faire de très bonnes affaires en achetant responsable. Pas besoin de vous ruiner en dépensant plusieurs centaines d’euros dans l’achat d’un appareil haut de gamme neuf. L’opérateur vous offre le choix parmi l’un des trois modèles suivants :

Samsung Galaxy S10

Toujours très apprécié des inconditionnels de la marque coréenne, le Galaxy S10 (128 Go) reconditionné (sans rayure ni éclat sur l’écran) est normalement vendu à 479 €. Grâce à la promo en cours chez Bouygues Telecom, vous pouvez profiter d’un remboursement de 50 € (coupon à télécharger) grâce au code PROMO50.

Mais ce n’est pas tout. En associant directement votre Samsung Galaxy S10 reconditionné avec un forfait Sensation 90 Go de l’opérateur, vous ne payez au final que 1€ à l’achat, puis 5€/mois pendant 24 mois pour le règlement du smartphone.

iPhone 11

Si vous êtes plutôt fan d’Apple et de ses excellents iPhone, Bouygues Telecom a également ce qu’il vous faut avec l’iPhone 11. Le principe est le même. Profitez d’un remboursement immédiat, de la remise liée au forfait Sensation 90 Go et d’une facilité de paiement pour vous offrir un iPhone 11 reconditionné pas cher du tout.

Au final, vous ne payez en effet que 1€ à l’achat, puis 8€/mois pendant 24 mois, toujours avec le code PROMO50.

iPhone XR

C’est l’un des autres best-sellers de la marque à la pomme. Très apprécié pour son design, ses performances globales et son prix plus accessible que les autres modèles de sa série, l’iPhone XR neuf reste relativement coûteux à l’achat.

Pour vous en offrir ou en faire cadeau sans vous ruiner, cette promo de Bouygues Telecom est donc l’occasion idéale. Grâce aux avantages détaillés ci-dessus, l’iPhone XR reconditionné vous revient à seulement 1€ à l’achat, puis 3€/mois pendant 24 mois avec le forfait Sensation 90 Go en sus, et en utilisant le code PROMO50.

Bien entendu, pour chacune de ces offres, le coût du forfait Sensation 90 Go reste facturé en sus tous les mois, avec un engagement de 24 mois.

Pourquoi acheter l’un de ces mobiles reconditionnés ?

Opter pour un mobile reconditionné présente plusieurs avantages. Le plus évident est naturellement lié aux intéressantes économies pour votre portefeuille. Tout en donnant une seconde vie à un appareil, vous faites du bien à votre budget.

Et en optant plus spécifiquement pour l’un des smartphones reconditionnés proposés dans le cadre de la promo de Bouygues Telecom, vous bénéficiez de plusieurs autres avantages :

Un smartphone certifié fonctionnel à 100% par un expert ;

Une garantie de 24 mois ;

Des accessoires offerts à l’achat : un chargeur et des écouteurs neufs offerts à l’achat ;

Une batterie parfaitement fonctionnelle, avec au moins 85% de sa capacité initiale ;

La livraison chez vous dès le lendemain ou sous 2 jours dans un point Click & Collect.

Alors, prêt à faire le bon geste pour cette Saint Valentin ? Pour rappel, cette promo Bouygues Telecom est valable jusqu’au 21 février 2022 (inclus).